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Сегодня, 17:41

Петкун предложил «Зениту» нанять тренера-бразильца и португальского комментатора

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Лидер группы «Танцы Минус» и болельщик «Зенита» Вячеслав Петкун высказал свое отношение к большому количеству бразильцев в составе питерцев.

«С одной стороны, мы имеем пример «Ливерпуля 90-х годов, где не играло ни одного англичанина. И все к этому нормально относились. Но тут встает вопрос о целесообразности. Осталось взять тренера-бразильца и комментатора, чтобы на португальском комментировал. Мне сложно сказать, о чем может подумать руководство «Зенита». Поэтому я даже не буду пытаться», — приводит слова Петкуна «Спорт День за Днем».

Сейчас в составе «Зенита» выступают восемь бразильцев. Защитники Родригао, Сантос и Ренан, полузащитники: Вендел, Мантуан, Ду Кейрос, Клаудиньо, Малком. С февраля 2024 года к команде также присоединится бразильский нападающий Педриньо.

Источник: https://www.sportsdaily.ru/news/vyacheslav-petkun-zenitu-ostalos-vzyat-trenera-braziltsa-i-kommentatora-na-portugalskom-yazyke-
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