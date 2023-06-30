Петкун предложил «Зениту» нанять тренера-бразильца и португальского комментатора
Лидер группы «Танцы Минус» и болельщик «Зенита» Вячеслав Петкун высказал свое отношение к большому количеству бразильцев в составе питерцев.
«С одной стороны, мы имеем пример «Ливерпуля 90-х годов, где не играло ни одного англичанина. И все к этому нормально относились. Но тут встает вопрос о целесообразности. Осталось взять тренера-бразильца и комментатора, чтобы на португальском комментировал. Мне сложно сказать, о чем может подумать руководство «Зенита». Поэтому я даже не буду пытаться», — приводит слова Петкуна «Спорт День за Днем».
Сейчас в составе «Зенита» выступают восемь бразильцев. Защитники Родригао, Сантос и Ренан, полузащитники: Вендел, Мантуан, Ду Кейрос, Клаудиньо, Малком. С февраля 2024 года к команде также присоединится бразильский нападающий Педриньо.
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2
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3
|Спартак
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4
|Ростов
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5
|Ахмат
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6
|Краснодар
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7
|Оренбург
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8
|Локомотив
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9
|Динамо
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10
|Сочи
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11
|Урал
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12
|Кр. Советов
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13
|Пари НН
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14
|Факел
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15
|Рубин
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16
|Балтика
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Спартак – Оренбург
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Ростов – Факел
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Динамо – Краснодар
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Локомотив – Рубин
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Ахмат – Кр. Советов
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Сочи – Балтика
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Пари НН – Зенит
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Урал – ЦСКА
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