Белорусский вратарь Щербицкий проходит просмотр в «Урале»
Белорусский вратарь Денис Щербицкий уже около недели проходит просмотр в «Урале», сообщает «РБ Спорт».
По информации источника, вратарь уже около недели тренируется с командой. Отмечается, что на данный момент речь идет только о просмотре, о подписании полноценного контракта речи не заходило.
27-летний голкипер ранее выступал за БАТЭ. В последних двух сезонах он провел три матча за белорусский клуб. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 200 тысяч евро.
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3
|Спартак
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4
|Ростов
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5
|Ахмат
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|0-0
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6
|Краснодар
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|0-0
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7
|Оренбург
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8
|Локомотив
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9
|Динамо
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10
|Сочи
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|0-0
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11
|Урал
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12
|Кр. Советов
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|0-0
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13
|Пари НН
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|0-0
|0
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14
|Факел
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|0
|0
|0
|0-0
|0
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15
|Рубин
|0
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|0-0
|0
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16
|Балтика
|0
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|0-0
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|22.07
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Спартак – Оренбург
|- : -
|22.07
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Ростов – Факел
|- : -
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Динамо – Краснодар
|- : -
|22.07
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Локомотив – Рубин
|- : -
|22.07
|00:00
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Ахмат – Кр. Советов
|- : -
|22.07
|00:00
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Сочи – Балтика
|- : -
|22.07
|00:00
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Пари НН – Зенит
|- : -
|22.07
|00:00
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Урал – ЦСКА
|- : -
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