Белорусский вратарь Щербицкий проходит просмотр в «Урале»

Белорусский вратарь Денис Щербицкий уже около недели проходит просмотр в «Урале», сообщает «РБ Спорт».

По информации источника, вратарь уже около недели тренируется с командой. Отмечается, что на данный момент речь идет только о просмотре, о подписании полноценного контракта речи не заходило.

27-летний голкипер ранее выступал за БАТЭ. В последних двух сезонах он провел три матча за белорусский клуб. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 200 тысяч евро.