21:27 | Футбол — РПЛ

Алексей Миранчук со штрафного открыл счет в матче с "Рубином"

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Полузащитник "Локомотива" Алексей Миранчук забил гол со штрафного удара на 66-й минуте матча первого тура чемпионата России против "Рубина". 23-летний россиянин точно пробил в правую девятку ворот казанской команды. Встреча проходит в Москве, на стадионе "РЖД Арена".

Ранее Миранчук оформил дубль в матче за Суперкубок России с "Зенитом" (3:2). 

 

Локомотив - Рубин

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