Алексей Миранчук со штрафного открыл счет в матче с "Рубином"

Полузащитник "Локомотива" Алексей Миранчук забил гол со штрафного удара на 66-й минуте матча первого тура чемпионата России против "Рубина". 23-летний россиянин точно пробил в правую девятку ворот казанской команды. Встреча проходит в Москве, на стадионе "РЖД Арена".
Ранее Миранчук оформил дубль в матче за Суперкубок России с "Зенитом" (3:2).
📹 Алексей Миранчук забивает первый гол «Локомотива» в этом сезоне РПЛ.— МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) 15 июля 2019 г.
📺 #ЛокоРубин на #МАТЧПРЕМЬЕР
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