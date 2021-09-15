Кучаев высказался об интересе «Рубина» и переговорах со «Спартаком»

Полузащитник ЦСКА Константин Кучаев высказался о результатах команды в сезоне-2021/22.

«Обидно проигрывать, когда всю игру классно играешь. Но мы учимся держать концентрацию, готовимся к каждому сопернику. На подсознании это постоянно держим. Я не привык оценивать свою игру. Тренер разбирает игру, потом указывает на ошибки, что я делаю не так. Иногда даже у нас может разойтись мнение.

Как можно быть довольным, если команда не на 1-м месте. Как бы ниже 1-го места для команд мест не существует. То, что мы на 7-м месте, а «Спартак» — на 8-м никак не сказывается на матче. Еще начало сезона. И никаких мест пока не распределено, и все может поменяться.

Пока тяжело ответить, чувствую ли я прогресс команды при Березуцком, потому что было много трансферов. Несколько игроков ушли, которые были ближайшей обоймой или выходили в стартовом составе. Еще, наверное, слишком маленький отрезок прошел для этого чтобы говорить», — сказал Кучаев.

Хавбек отметил, что ЦСКА не хватает тех футболистов, которые недавно покинули команду.

Также Кучаев прокомментировал информацию об интересе «Рубина» и переговорах со «Спартаком».

«Да, я слышал об интересе «Рубина», но до какой-то конкретики дело не дошло. Со «Спартаком» у меня переговоров не было», — добавил Кучаев.

20 сентября ЦСКА сыграет со «Спартаком» в 8-м туре Тинькофф РПЛ.

ЦСКА после семи туров Тинькофф РПЛ занимает 8-е место в турнирной таблице.