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Сегодня, 12:08

Игнатьев рассказал, почему «Зенит» мало забивает

Виктория Кравченко
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Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев считает, что низкая результативность «Зенита» в 2024 году обусловлена тем, что команда Сергея Семака перестала атаковать на скорости.

«Спад результативности можно объяснить тем, что они подолгу контролируют мяч, и большинство команд понимает, как этому противостоять. Их лишают игрового пространства и времени на раздумья перед штрафной, чтобы завершить момент. Долго готовя атаки в середине поля, они позволяют игрокам обороняющейся команды, начиная от нападающих, заканчивая последним защитником, вернуться всем назад и перекрыть все доступные зоны. Как только «Зенит» прибавляет в скорости, то их преимущество начинает реализовываться. Все приобщились к текущему стилю «Зенита», петербуржцам надо проводить более быстрые переходы из обороны в атаку», — цитирует Игнатьева «Газета.RU».

«Зенит» продолжает возглавлять турнирную таблицу чемпионата России, набрав 50 баллов.

Источник: https://www.gazeta.ru/sport/news/2024/04/29/22895725.shtml
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 26 15 5 6 44-23 50
2
 Краснодар 25 14 7 4 41-25 49
3
 Динамо 26 13 8 5 43-33 47
4
 Спартак 26 12 6 8 37-31 42
5
 Локомотив 26 10 11 5 44-37 41
6
 Кр. Советов 25 11 6 8 43-35 39
7
 ЦСКА 26 9 11 6 45-36 38
8
 Ростов 25 10 7 8 37-38 37
9
 Рубин 25 10 6 9 23-30 36
10
 Ахмат 26 8 5 13 29-38 29
11
 Пари НН 26 8 4 14 25-38 28
12
 Балтика 26 7 5 14 28-32 26
13
 Факел 25 6 8 11 19-28 26
14
 Оренбург 25 6 8 11 28-33 26
15
 Урал 25 6 6 13 24-39 24
16
 Сочи 25 4 7 14 26-40 19
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28.04 14:00
Ахмат – Пари НН
 5 : 1
28.04 16:15
Спартак – Локомотив
 3 : 2
28.04 19:15
Динамо – Зенит
 1 : 0
28.04 21:30
Балтика – ЦСКА
 3 : 1
29.04 13:00
Кр. Советов – Краснодар
 - : -
29.04 15:15
Рубин – Урал
 - : -
29.04 17:30
Сочи – Факел
 - : -
29.04 19:45
Ростов – Оренбург
 - : -
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Матео Кассьерра

Зенит

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Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

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Константин Тюкавин

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Динамо

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П
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Максим Глушенков

Локомотив

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Константин Тюкавин

Динамо

 8
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Спартак

 6
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