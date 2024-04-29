Игнатьев рассказал, почему «Зенит» мало забивает

Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев считает, что низкая результативность «Зенита» в 2024 году обусловлена тем, что команда Сергея Семака перестала атаковать на скорости.

«Спад результативности можно объяснить тем, что они подолгу контролируют мяч, и большинство команд понимает, как этому противостоять. Их лишают игрового пространства и времени на раздумья перед штрафной, чтобы завершить момент. Долго готовя атаки в середине поля, они позволяют игрокам обороняющейся команды, начиная от нападающих, заканчивая последним защитником, вернуться всем назад и перекрыть все доступные зоны. Как только «Зенит» прибавляет в скорости, то их преимущество начинает реализовываться. Все приобщились к текущему стилю «Зенита», петербуржцам надо проводить более быстрые переходы из обороны в атаку», — цитирует Игнатьева «Газета.RU».

«Зенит» продолжает возглавлять турнирную таблицу чемпионата России, набрав 50 баллов.