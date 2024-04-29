Гладилин заявил, что игроки «Зенита» проигрывают из-за нехватки мотивации

Бывший тренер «Спартака» Валерий Гладилин рассказал, что «Зенита» столкнулись с психологическими трудностями.

«Мотивация уже потеряна. Качество игроков у клуба огромное, выбор огромный. Пять раз побеждать в чемпионате — уже приелось многим футболистам, и той мотивации, которая была раньше у них, особой я не вижу, чтобы горели глаза и чтобы было желание победить еще раз, мое субъективное мнение», — цитирует Гладилина «Газета.RU».