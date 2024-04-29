Салихова: «Мужскому ЦСКА необходимо последовать примеру женского и выйти в футболках с моими цитатами»

Зарема Салихова, супруга бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна, оценила матч 26-го тура чемпионата России ЦСКА против «Балтики» (3:1).

«Мужскому ЦСКА необходимо последовать примеру женского и выйти в футболках с моими цитатами. Подойдет одна из последних: «ЦСКА — это не кони, а клячи», — цитирует Салихову Metaratings.ru.

ЦСКА после 26 туров набрал 38 очков и занимает седьмое место в турнирной таблице.