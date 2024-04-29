Агент Джикии считает, что защитник будет готов к матчу против «Динамо»

Агент Вадим Шпинев, представляющий интересы защитника «Спартака» Георгия Джикии, прокомментировал «СЭ» состояние здоровья игрока.

«Мы встречались с Георгием. Он очень рад за команду и за результат. Думаю, что к «Динамо» Георгий будет готовиться в полном объеме. Но надо полагаться на официальное заявление клуба», — сказал Шпинев «СЭ».

Джикия в этом сезоне провел 11 матчей и не отличился результативными действиями.