Самедов описал одним словом качество игры в дерби «Спартак» — ЦСКА
22:15
Бывший полузащитник «Спартака» Александр Самедов прокомментировал «СЭ» проигрыш красно-белых в матче с ЦСКА (0:1) в матче 8-го тура Тинькофф РПЛ.
«Спартак» не заслуживал поражения в этом матче, а сама игра показалась мне скучной. Не ожидал такого", — сказал Самедов в беседе с корреспондентом «СЭ» Георгием Скобликовым.
Единственный мяч в прошедшей встрече забил форвард Антон Заболотный.
ЦСКА с 13 очками занимает 7-е место в турнирной таблице чемпионата России. «Спартак» располагается на 9-й строчке с 10 баллами.
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Материалы сюжета: РПЛ 2021/22, 8-й тур: ЦСКА — «Спартак» и другие матчи, даты и время начала, расписание и результаты, новости и обзоры игр
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