Бывший полузащитник «Спартака» Александр Самедов прокомментировал «СЭ» проигрыш красно-белых в матче с ЦСКА (0:1) в матче 8-го тура Тинькофф РПЛ.

«Спартак» не заслуживал поражения в этом матче, а сама игра показалась мне скучной. Не ожидал такого", — сказал Самедов в беседе с корреспондентом «СЭ» Георгием Скобликовым.

Единственный мяч в прошедшей встрече забил форвард Антон Заболотный.

ЦСКА с 13 очками занимает 7-е место в турнирной таблице чемпионата России. «Спартак» располагается на 9-й строчке с 10 баллами.