Полузащитник «Спартака» Алекс Крал в перерыве матча 9-го тура премьер-лиги против «Урала» заявил, что соперник хорошо обороняется.

— Моя позиция? Такая же, как и в предыдущих клубах, — сказал Крал в эфире канала «Матч Премьер». — Трудно играть, «Урал» хорошо защищается. Нам надо меньше фолить — у них опасные контратаки. Нужно еще забивать, чтобы заработать 3 очка.

Конечно, нужно больше времени, чтобы сыграться. Но мы успели наладить некоторое взаимодействие. Чем дальше, тем будет лучше.

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