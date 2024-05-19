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Скопинцев: «Пока не могу рассказывать о деталях переговоров о трансфере в «Зенит»

Алина Савинова
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Защитник «Динамо» Дмитрий Скопинцев отказался рассказать о переговорах о его возможном переходе в «Зенит». Зимой петербуржцы проявляли активный интерес к 27-летнему игроку.

«Не могу рассказывать о деталях, там столько условностей. Время не пришло. Там вообще до моего решения и не дошло. Здесь и сейчас я доволен, рад, но может быть лучше», — приводит «РБ Спорт» слова Скопинцева.

Футболист выступает за «Динамо» с 2020 года. В текущем сезоне он провел 35 матчей за бело-голубых во всех турнирах, отметившись 1 голом и 2 результативными передачами.

Контракт Скопинцева с московским клубом рассчитан до лета 2027 года.

Источник: РБ Спорт
Дмитрий Скопинцев
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ФК Динамо (Москва)
ФК Зенит
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РПЛ: «Спартак» победил «Рубин», «Ахмат» — «Зенит» и другие матчи 29-го тура

Победа над «Рубином» сохранила «Спартаку» шансы на бронзу. Что для этого нужно?
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Динамо 29 16 8 5 53-38 56
2
 Краснодар 29 15 8 6 44-29 53
3
 Зенит 28 15 6 7 45-25 51
4
 Локомотив 29 13 11 5 49-37 50
5
 Спартак 29 14 7 8 41-32 49
6
 ЦСКА 28 10 12 6 48-38 42
7
 Рубин 29 11 8 10 30-37 41
8
 Кр. Советов 29 11 7 11 45-43 40
9
 Ростов 28 11 7 10 40-43 40
10
 Ахмат 28 10 5 13 32-38 35
11
 Урал 29 7 9 13 30-44 30
12
 Оренбург 29 7 9 13 34-41 30
13
 Факел 29 6 11 12 20-31 29
14
 Пари НН 28 8 5 15 26-44 29
15
 Балтика 28 7 5 16 31-37 26
16
 Сочи 29 5 8 16 36-47 23
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18.05 14:00
Динамо – Кр. Советов
 4 : 1
18.05 16:30
Локомотив – Факел
 2 : 0
18.05 19:00
Сочи – Краснодар
 2 : 3
19.05 12:00
Урал – Оренбург
 3 : 3
19.05 14:15
Спартак – Рубин
 3 : 1
19.05 16:30
Ростов – Балтика
 - : -
19.05 19:00
Ахмат – Зенит
 - : -
20.05 20:00
Пари НН – ЦСКА
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