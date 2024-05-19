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Сегодня, 16:45

Рахимов — о своем будущем в «Рубине»: «В ближайшие дни все узнаете»

Зарина Халимхонова
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Главный тренер «Рубина» Рашид Рахимов ответил на вопрос о своем будущем в казанском клубе.

— Можете четко сказать, что с вашим будущем?

— В ближайшие дни, думаю, все узнаете. Слушайте, в футболе всегда так. Я уже привык к этому. На это не нужно обращать внимание. Есть действующий контракт. Мы хотим двигаться вперед. Надо спросить Ивана Карпова. Я никогда с ним не разговаривал. Это от кого? Мы сделали вложение с клубом, которое сегодня себя оправдало. Мы работаем в этом направлении. Ну говорят, ждите завтра тогда, — сказал Рахимов на пресс-конференции.

В 29-м туре РПЛ «Рубин» уступил «Спартаку» со счетм 1:3. В турнирной таблице чемпионата России красно белые набрали 49 очков и остаются на пятом месте. «Рубин» (41) идет седьмым.

Рашид Рахимов
Футбол
РПЛ
ФК Рубин (Казань)
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Динамо 29 16 8 5 53-38 56
2
 Краснодар 29 15 8 6 44-29 53
3
 Зенит 28 15 6 7 45-25 51
4
 Локомотив 29 13 11 5 49-37 50
5
 Спартак 29 14 7 8 41-32 49
6
 ЦСКА 28 10 12 6 48-38 42
7
 Рубин 29 11 8 10 30-37 41
8
 Кр. Советов 29 11 7 11 45-43 40
9
 Ростов 28 11 7 10 40-43 40
10
 Ахмат 28 10 5 13 32-38 35
11
 Урал 29 7 9 13 30-44 30
12
 Оренбург 29 7 9 13 34-41 30
13
 Факел 29 6 11 12 20-31 29
14
 Пари НН 28 8 5 15 26-44 29
15
 Балтика 28 7 5 16 31-37 26
16
 Сочи 29 5 8 16 36-47 23
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28 тур
29 тур
30 тур
18.05 14:00
Динамо – Кр. Советов
 4 : 1
18.05 16:30
Локомотив – Факел
 2 : 0
18.05 19:00
Сочи – Краснодар
 2 : 3
19.05 12:00
Урал – Оренбург
 3 : 3
19.05 14:15
Спартак – Рубин
 3 : 1
19.05 16:30
Ростов – Балтика
 - : -
19.05 19:00
Ахмат – Зенит
 - : -
20.05 20:00
Пари НН – ЦСКА
 - : -
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ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 16
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 15
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 14
П
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Локомотив

 15
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 9
Кладуио Луис Родригес Клаудиньо

Кладуио Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

 7
И К Ж
да Силва Виллиан Роша

да Силва Виллиан Роша

ЦСКА

 22 1 9
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 23 1 4
Кирилл Гоцук

Кирилл Гоцук

Пари Нижний Новгород

 23 1 4
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