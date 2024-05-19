Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Таблица переходов
Зимний Кубок РПЛ 2024
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 16:51

Рахимов оценил роль Дюпина в двух первых пропущенных голах «Рубина» в матче со «Спартаком»

Зарина Халимхонова
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Главный тренер «Рубина» Рашид Рахимов ответил на вопрос о первых двух пропущенных голах в матче против «Спартака» (1:3) в 29-м туре РПЛ.

— Если бы не два запоздалых сейва голкипера Юрия Дюпина, игра была бы равной?

— В перерыве поговорили с тренерами: «Без единого момента счет 2:0. Как так?» Ничего не предвещало. Но так бывает. Я бы не стал винить только вратаря. Хорошая реакция у команды во втором тайме. Надо выходить и доигрывать все моменты и детали, которые есть. По игре нет претензий к футболистам. Надо реализовывать моменты. Без поражений побед не бывает. Конечно, мы переживаем, это обязательно нужно. Но через аналитику надо поправлять моменты, — сказал Рахимов.

«Спартак» (49 очков) остается на пятом месте в РПЛ. Красно-белые не опустятся ниже пятой строчки по итогам сезона.

«Рубин» (41) идет седьмым в турнирной таблице.

Рашид Рахимов
Футбол
РПЛ
ФК Рубин (Казань)
ФК Спартак (Москва)
1
Читайте также
Во время ралли в Ленобласти насмерть сбили болельщика
Рэпер Дрейк сделал крупную ставку на победителя боя Фьюри — Усик
В Иране совершил жесткую посадку вертолет, перевозивший президента Раиси
Боб на Хлебушка, шикарный ассист Дадонова и +4 русских в полуфинале.  Что произошло в Кубке Стэнли 18 мая
Капитан «Спартака» Джикия сыграл свой последний матч за клуб
Глава МВД Ирана назвал предварительную причину жесткой посадки вертолета с Раиси
Популярное видео
РПЛ: видео голов 29-го тура 18 мая
«Аль-Наср» — «Аль-Хиляль»: видеообзор матча
«Реал Сосьедад» — «Валенсия»: видеообзор, чемпионат Испании
«Альмерия» — «Барселона»: видеообзор, чемпионат Испании
«Аталанта» — «Ювентус»: видеообзор матча, финал Кубка Италии
«Зенит» — ЦСКА: Кубок России, финал Пути РПЛ, видеообзор матча
«Жирона» — «Вильярреал»: видеообзор матча, 36-й тур чемпионата Испании
«Реал» — «Алавес»: видеообзор матча, 36-й тур чемпионата Испании
«Балтика» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Барселона» — «Реал Сосьедад»: видеообзор матча
РПЛ: видео голов 28-го тура 12 мая
«Атлетико» — «Сельта»: видеообзор матча, 35-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 28-го тура 11 мая
«Гранада» — «Реал»: видеообзор матча, 35-й тур чемпионата Испании
«Алавес» — «Жирона»: видеообзор матча, 35-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 28-го тура 10 мая
«Аль-Охдуд» — «Аль-Наср»: видеообзор матча
РПЛ: видео голов 27-го тура 6 мая
РПЛ: видео голов 27-го тура 5 мая
«Мальорка» — «Атлетико»: видеообзор матча, 34-й тур чемпионата Испании
«Жирона» — «Барселона»: видеообзор матча, 34-й тур чемпионата Испании
«Аль-Наср» — «Аль-Вахда»: видеообзор матча
РПЛ: видео голов 27-го тура 4 мая
«Реал» — «Кадис»: видеообзор матча, 34-й тур чемпионата Испании
«Реал Сосьедад» — «Лас-Пальмас»: видеообзор матча
ЦСКА — «Зенит»: Кубок России, видеообзор матча
Материалы сюжета: РПЛ, 29-й тур: «Ахмат» — «Зенит», «Сочи» — «Краснодар» и другие матчи
Слишкович заявил, что не до конца доволен своей работой в «Спартаке»
«Ростов» — «Балтика». Онлайн-трансляция матча
Джикия об уходе из «Спартака»: «Все только начинается»
Джикия рассказал о самых крутых моментах за «Спартак»
Амарал: «Не сразу решили, что Слишкович останется в «Спартаке»
Спортивный директор «Спартака» Амарал заявил, что переговоры со Станковичем шли несколько недель
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Игроки «Спартака» покачали Джикию и Мозеса после победы над «Рубином»

Амарал: «Для Джикии двери в «Спартак» всегда открыты»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Динамо 29 16 8 5 53-38 56
2
 Краснодар 29 15 8 6 44-29 53
3
 Зенит 28 15 6 7 45-25 51
4
 Локомотив 29 13 11 5 49-37 50
5
 Спартак 29 14 7 8 41-32 49
6
 ЦСКА 28 10 12 6 48-38 42
7
 Рубин 29 11 8 10 30-37 41
8
 Кр. Советов 29 11 7 11 45-43 40
9
 Ростов 28 11 7 10 40-43 40
10
 Ахмат 28 10 5 13 32-38 35
11
 Урал 29 7 9 13 30-44 30
12
 Оренбург 29 7 9 13 34-41 30
13
 Факел 29 6 11 12 20-31 29
14
 Пари НН 28 8 5 15 26-44 29
15
 Балтика 28 7 5 16 31-37 26
16
 Сочи 29 5 8 16 36-47 23
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
18.05 14:00
Динамо – Кр. Советов
 4 : 1
18.05 16:30
Локомотив – Факел
 2 : 0
18.05 19:00
Сочи – Краснодар
 2 : 3
19.05 12:00
Урал – Оренбург
 3 : 3
19.05 14:15
Спартак – Рубин
 3 : 1
19.05 16:30
Ростов – Балтика
 - : -
19.05 19:00
Ахмат – Зенит
 - : -
20.05 20:00
Пари НН – ЦСКА
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 16
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 15
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 14
П
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Локомотив

 15
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 9
Кладуио Луис Родригес Клаудиньо

Кладуио Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

 7
И К Ж
да Силва Виллиан Роша

да Силва Виллиан Роша

ЦСКА

 22 1 9
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 23 1 4
Кирилл Гоцук

Кирилл Гоцук

Пари Нижний Новгород

 23 1 4
Вся статистика

Придумай мем

Новости
RSS RSS
Все новости