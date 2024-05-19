Амарал: «Для Джикии двери в «Спартак» всегда открыты»

Спортивный директор «Спартака» Томаш Амарал ответил на вопрос об уходе из команды защитника Георгия Джикии

— Кто и как принимал решение расстаться с Джикией?

— Это коллективное решение. Джикия — легенда «Спартака» и российского футбола. Мы посчитали, что сейчас пришел момент закончить этот цикл. Мы очень благодарны ему, и двери «Спартака» всегда для него открыты. Желаем ему удачи в будущем. Новый тренер не принимал решения по Джикии. Почему не спросили его? Потому что он сейчас не в Москве, а решение надо было принимать, — сказал Амарал.

«Спартак» 18 мая объявил об уходе 30-летнего защитника по окончании сезона. Джикия выступал за красно-белых с января 2017 года. 19 мая он вышел в стартовом составе команды на матч с «Рубином» (3:1) в 29-м туре РПЛ.

После игры Джикию покачали футболисты «Спартака», а сам игрок совершил круг почета по стадиону.