«Спартак» — «Рубин»: Джикию заменили под аплодисменты болельщиков красно-белых
Защитника «Спартака» Георгия Джикию заменили во втором тайме матча против «Рубина» в 29-м туре РПЛ.
На 68-й минуте вместо него на поле вышел Павел Маслов. Болельщики «Спартака» проводили 30-летнего защитника аплодисментами, а футболисты выстроились для него в коридор рядом с бровкой.
Джикия передал капитанскую повязку Роману Зобнину.
18 мая «Спартак» объявил, что Джикия покинет команду по окончании сезона.
«СЭ ведет текстовую трансляцию матча «Спартак» — «Рубин».
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|
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|45-25
|51
|
4
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|11
|5
|49-37
|50
|
5
|Спартак
|29
|14
|7
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|49
|
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|10
|12
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|42
|
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|11
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|30-37
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|
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|
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|11
|7
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|40
|
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|5
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|35
|
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|7
|9
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|30-44
|30
|
12
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|29
|7
|9
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|34-41
|30
|
13
|Факел
|29
|6
|11
|12
|20-31
|29
|
14
|Пари НН
|28
|8
|5
|15
|26-44
|29
|
15
|Балтика
|28
|7
|5
|16
|31-37
|26
|
16
|Сочи
|29
|5
|8
|16
|36-47
|23
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30 тур
|18.05
|14:00
|
Динамо – Кр. Советов
|4 : 1
|18.05
|16:30
|
Локомотив – Факел
|2 : 0
|18.05
|19:00
|
Сочи – Краснодар
|2 : 3
|19.05
|12:00
|
Урал – Оренбург
|3 : 3
|19.05
|14:15
|
Спартак – Рубин
|3 : 1
|19.05
|16:30
|
Ростов – Балтика
|- : -
|19.05
|19:00
|
Ахмат – Зенит
|- : -
|20.05
|20:00
|
Пари НН – ЦСКА
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|16
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|15
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|14
|П
|
|
Максим Глушенков
Локомотив
|15
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|9
|
|
Кладуио Луис Родригес Клаудиньо
Зенит
|7
|И
|К
|Ж
|
|
да Силва Виллиан Роша
ЦСКА
|22
|1
|9
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|23
|1
|4
|
|
Кирилл Гоцук
Пари Нижний Новгород
|23
|1
|4
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