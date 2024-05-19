«Спартак» — «Рубин»: Джикию заменили под аплодисменты болельщиков красно-белых

Защитника «Спартака» Георгия Джикию заменили во втором тайме матча против «Рубина» в 29-м туре РПЛ.

На 68-й минуте вместо него на поле вышел Павел Маслов. Болельщики «Спартака» проводили 30-летнего защитника аплодисментами, а футболисты выстроились для него в коридор рядом с бровкой.

Джикия передал капитанскую повязку Роману Зобнину.

18 мая «Спартак» объявил, что Джикия покинет команду по окончании сезона.

«СЭ ведет текстовую трансляцию матча «Спартак» — «Рубин».