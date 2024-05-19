«Спартак» — «Рубин»: гости отыграли один мяч

«Рубин» сократил отставание в счете в матче 29-го тура РПЛ против «Спартака» — 1:3.

На 77-й минуте после потери от «Спартака» в центре поля отличился Мирлинд Даку.

«СЭ ведет текстовую трансляцию матча «Спартак» — «Рубин».