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Сегодня, 17:10

Джикия рассказал о самых крутых моментах за «Спартак»

Константин Белов
Корреспондент
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Российский защитник Георгий Джикия ответил на вопрос о самом крутом моменте за «Спартак».

Красно-белые 18 мая объявили об уходе 30-летнего игрока по окончании сезона. Джикия выступал за московский клуб с января 2017 года.

«Тащите стулья, их очень много. Я брал чемпионат, Кубок России, межсезонные турниры. Было много великих и знакомых побед», — заявил Джикия.

Также он рассказал, проявляли ли к нему интерес зарубежные команды.

«Интерес из-за рубежа был, Турция тоже была. Может быть, он и сейчас есть. Посмотрим, что будет. Остался еще один матч с «Оренбургом», надо красиво закончить оставить. Было бы интересно попробовать себя в Европе? Очень», — добавил футболист.

После победы над «Рубином» в матче 29-го тура РПЛ (3:1) игроки «Спартака» покачали Джикию, а сам защитник совершил круг почета по стадиону.

Георгий Джикия
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
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1
 Динамо 29 16 8 5 53-38 56
2
 Краснодар 29 15 8 6 44-29 53
3
 Зенит 28 15 6 7 45-25 51
4
 Локомотив 29 13 11 5 49-37 50
5
 Спартак 29 14 7 8 41-32 49
6
 ЦСКА 28 10 12 6 48-38 42
7
 Рубин 29 11 8 10 30-37 41
8
 Кр. Советов 29 11 7 11 45-43 40
9
 Ростов 28 11 7 10 40-43 40
10
 Ахмат 28 10 5 13 32-38 35
11
 Урал 29 7 9 13 30-44 30
12
 Оренбург 29 7 9 13 34-41 30
13
 Факел 29 6 11 12 20-31 29
14
 Пари НН 28 8 5 15 26-44 29
15
 Балтика 28 7 5 16 31-37 26
16
 Сочи 29 5 8 16 36-47 23
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