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Активные болельщики «Торпедо» призвали к увольнению Геркуса из-за назначения в клуб фаната «Локомотива»

Иван Торопцев
Корреспондент
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Объединение болельщиков «Торпедо» «Запад-5 Ultras» призвало к увольнению президента команды Ильи Геркуса в связи с тем, что тот якобы назначил в клуб на руководящую должность болельщика «Локомотива» Марата Фаттахова.

«Еще не закончилась история с вымышленной болезнью Талалаева, как Геркус снова облажался и взял на руководящую должность нового сотрудника, и вот тут начинается самое интересное. Новостей на официальных ресурсах клуба, естественно, нет, потому что вся ситуация — настоящий пожар.
Теперь отвечать за стратегическое развитие «Торпедо» будет Марат Фаттахов — фанат «Локомотива», проработавший в черкизовском клубе 22 года, стоявший у истоков создания вражеской «движухи», о чем он сам неоднократно заявлял в интервью. Это вообще как?!
Давать оценку моральным качествам человека, согласившегося пойти работать во вражеский клуб, мы не беремся, но слово «принципы» ему явно незнакомо. Для нас неприемлемо нахождение данного человека в структуре «Торпедо» на любой должности, так же как неприемлемо то, что клубом руководит человек, который не чтит наши принципы и традиции, ставя себя выше общественного мнения», — говорится в заявлении болельщиков, опубликованном в их Telegram-канале.

Илья Геркус занимал должности президента и генерального директора «Локомотива» в период с 2016 по 2018 год, он пришел в «Торпедо» в июле нынешнего года.

Марат Фаттахов покинул пост коммерческого директора «Локомотива» в ноябре 2020 года.

Источник: https://t.me/zapad5_ultras/197

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Реал 2
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Ф2(0)

31%

1.90

П2

24%

2.65

ТБ 2.5

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1.65
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ФК Торпедо (Москва)
Илья Геркус
2
3
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2
 Спартак 14 9 2 3 36-16 29
3
 ЦСКА 14 7 5 2 28-15 26
4
 Ростов 14 7 5 2 25-20 26
5
 Краснодар 14 7 3 4 27-20 24
6
 Ахмат 14 7 2 5 22-21 23
7
 Динамо 14 6 5 3 24-17 23
8
 Сочи 14 6 2 6 22-29 20
9
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