Итальянский журналист: «Дивеев и Чалов? Клубы будут с опаской относиться к российским игрокам после провала Кокорина»

Итальянский журналист заявил, что интерес к Чалову и Дивееву со стороны клубов серии А не более, чем слухи

Итальянский журналист Tuttosport Массимо Франки заявил, что интерес к нападающему ЦСКА Федору Чалову и защитнику Игорю Дивееву со стороны клубов серии А не более, чем слухи.

«В Италии интересуются Чаловым и Дивеевым? Думаю, это только слухи, бла-бла-бла, обычные разговоры около трансферного рынка. Пока ничего серьезного. Вероятно, российские агенты сами предлагают своих футболистов итальянским клубам. Вряд ли команды сами делали запросы. Наверное, итальянские клубы будут с опаской относиться к российским игрокам после провала Кокорина. Думаю, российские игроки не соответствуют уровню серию А», — приводит слова Франки Legalbet.

Ранее журналист Иван Карпов сообщил, что на Дивеева претендуют «Лацио», «Салернитана», «Сампдория» и «Фиорентина». В сезоне-2022/23 защитник забил 1 гол и сделал 1 результативную передачу в 12 матчах за ЦСКА.

24 октября в «Венеции» подтвердили интерес к нападающему Чалову. В этом сезоне он забил 11 голов и сделал 2 результативные передачи в 16 матчах за ЦСКА во всех турнирах.