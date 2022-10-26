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Итальянский журналист: «Дивеев и Чалов? Клубы будут с опаской относиться к российским игрокам после провала Кокорина»

Итальянский журналист заявил, что интерес к Чалову и Дивееву со стороны клубов серии А не более, чем слухи
Анна Горшкова
Корреспондент
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Итальянский журналист Tuttosport Массимо Франки заявил, что интерес к нападающему ЦСКА Федору Чалову и защитнику Игорю Дивееву со стороны клубов серии А не более, чем слухи.

«В Италии интересуются Чаловым и Дивеевым? Думаю, это только слухи, бла-бла-бла, обычные разговоры около трансферного рынка. Пока ничего серьезного. Вероятно, российские агенты сами предлагают своих футболистов итальянским клубам. Вряд ли команды сами делали запросы. Наверное, итальянские клубы будут с опаской относиться к российским игрокам после провала Кокорина. Думаю, российские игроки не соответствуют уровню серию А», — приводит слова Франки Legalbet.

Ранее журналист Иван Карпов сообщил, что на Дивеева претендуют «Лацио», «Салернитана», «Сампдория» и «Фиорентина». В сезоне-2022/23 защитник забил 1 гол и сделал 1 результативную передачу в 12 матчах за ЦСКА.

24 октября в «Венеции» подтвердили интерес к нападающему Чалову. В этом сезоне он забил 11 голов и сделал 2 результативные передачи в 16 матчах за ЦСКА во всех турнирах.

Источник: https://legalbet.ru/news/italyanskij-zhurnalist-diveev-i-chalov-klubi-budut-s/

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19%

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17%

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П1

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Матч завершен

29%

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обе забьют - да

26%

1.54

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25%

1.62
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РБ Лейпциг 3
Реал 2
Матч завершен

Ф2(0)

31%

1.90

П2

24%

2.65

ТБ 2.5

21%

1.65
Игорь Дивеев
Федор Чалов
ФК ЦСКА (Москва)
2
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2
 Спартак 14 9 2 3 36-16 29
3
 ЦСКА 14 7 5 2 28-15 26
4
 Ростов 14 7 5 2 25-20 26
5
 Краснодар 14 7 3 4 27-20 24
6
 Ахмат 14 7 2 5 22-21 23
7
 Динамо 14 6 5 3 24-17 23
8
 Сочи 14 6 2 6 22-29 20
9
 Оренбург 14 6 1 7 24-33 19
10
 Урал 14 5 1 8 15-24 16
11
 Кр. Советов 14 3 5 6 15-21 14
12
 Н. Новгород 14 3 4 7 17-25 13
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 - : -
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