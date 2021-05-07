«Ахмат» — «Тамбов»: прямая трансляция матча РПЛ
7 мая в пятницу «Ахмат» в Грозном сыграет с «Тамбовом» в матче 29-го тура Тинькофф чемпионата России. Встреча начнется в 18.00 по московскому времени.
«Ахмат» с 36 очками занимает 11-е место в турнирной таблице РПЛ. «Тамбов», который досрочно вылетел из чемпионата России, с 13 баллами располагается на 16-й строчке.
Следить за матчем «Ахмат» — «Тамбов» можно будет на сайте «СЭ» и с помощью видеотрансляции на «Матч Премьер».
Видеотрансляция матча «Ахмат» — «Тамбов»
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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