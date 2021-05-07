7 мая в пятницу «Ахмат» в Грозном сыграет с «Тамбовом» в матче 29-го тура Тинькофф чемпионата России. Встреча начнется в 18.00 по московскому времени.

«Ахмат» с 36 очками занимает 11-е место в турнирной таблице РПЛ. «Тамбов», который досрочно вылетел из чемпионата России, с 13 баллами располагается на 16-й строчке.

Следить за матчем «Ахмат» — «Тамбов» можно будет на сайте «СЭ» и с помощью видеотрансляции на «Матч Премьер».

Видеотрансляция матча «Ахмат» — «Тамбов»