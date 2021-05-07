«Зенит» готовит новый контракт для Азмуна, но готов рассматривать вариант с продажей
Как стало известно «СЭ», «Зенит» готовит предложение по новому контракту для 26-летнего форварда Сердара Азмуна. Действующий договор футболиста сборной Ирана с сине-бело-голубыми рассчитан до июня 2022 года. Вместе с тем, по нашим данным, в Санкт-Петербурге готовы рассматривать варианты продажи игрока, если условия трансфера устроят и его самого, и руководство чемпионов России.
Как мы уже сообщали, кандидатура Азмуна интересует «Аталанту» на случай ухода летом Луиса Муриэля или Дувана Сапата, которые показали высокую результативность в сезоне-2020/21 — на обоих колумбийцев есть устойчивый спрос со стороны ряда европейских топ-команд. Клуб из Бергамо может выделить на приобретение лучшего бомбардира РПЛ-2021/22 (19 голов в 23 матчах) до 20 миллионов евро, но пока официальных запросов из Италии в «Зенит» не поступало.
(Вячеслав Короткин)
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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