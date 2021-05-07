РПЛ, 29 тур: расписание и трансляции матчей, результаты игр
10:30
7 мая стартует 29-й тур Тинькофф чемпионата России по футболу. В пятницу «Ахмат» сыграет с «Тамбовом», а «Сочи» встретится с «Ротором».
7 мая
«Ахмат» — «Тамбов» (18.00 — по мск)
Трансляция на «Матч Премьер»
«Сочи» — «Ротор» (20.00)
Трансляция на «Матч Премьер«
8 мая
«Уфа» — «Зенит» (14:00)
Трансляция на «Матч Премьер»
«Локомотив» — «Динамо» (16:30)
Трансляция на «Матч Премьер»
«Арсенал» Т — «Рубин» (16:30)
Трансляция на «Матч Футбол 1»
ЦСКА — «Краснодар» (19:30)
Трансляция на «Матч ТВ»
10 мая
«Урал» — «Ростов» (16.30)
Трансляция на «Матч ТВ»
«Спартак» — «Химки» (19.00)
Трансляция на «Матч ТВ»
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Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 29-й тур. Локомотив — Динамо, ЦСКА — Краснодар и другие матчи — расписание и результаты, новости и обзоры
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