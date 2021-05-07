РПЛ, 29 тур: расписание и трансляции матчей, результаты игр

7 мая стартует 29-й тур Тинькофф чемпионата России по футболу. В пятницу «Ахмат» сыграет с «Тамбовом», а «Сочи» встретится с «Ротором».

7 мая

«Ахмат» — «Тамбов» (18.00 — по мск)

Трансляция на «Матч Премьер»

«Сочи» — «Ротор» (20.00)

Трансляция на «Матч Премьер«

8 мая

«Уфа» — «Зенит» (14:00)

Трансляция на «Матч Премьер»

«Локомотив» — «Динамо» (16:30)

Трансляция на «Матч Премьер»

«Арсенал» Т — «Рубин» (16:30)

Трансляция на «Матч Футбол 1»

ЦСКА — «Краснодар» (19:30)

Трансляция на «Матч ТВ»

10 мая

«Урал» — «Ростов» (16.30)

Трансляция на «Матч ТВ»

«Спартак» — «Химки» (19.00)

Трансляция на «Матч ТВ»