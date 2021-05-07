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РПЛ, 29 тур: расписание и трансляции матчей, результаты игр

10:30
Федор Смолов и Марко Николич. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Федор Смолов и Марко Николич. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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7 мая стартует 29-й тур Тинькофф чемпионата России по футболу. В пятницу «Ахмат» сыграет с «Тамбовом», а «Сочи» встретится с «Ротором».

7 мая

«Ахмат» — «Тамбов» (18.00 — по мск)
Трансляция на «Матч Премьер»

Ахмат — Тамбов

«Сочи» — «Ротор» (20.00)
Трансляция на «Матч Премьер«

Сочи — Ротор

8 мая

«Уфа» — «Зенит» (14:00)
Трансляция на «Матч Премьер»

Уфа — Зенит

«Локомотив» — «Динамо» (16:30)
Трансляция на «Матч Премьер»

Локомотив — Динамо

«Арсенал» Т — «Рубин» (16:30)
Трансляция на «Матч Футбол 1»

Арсенал Т — Рубин

ЦСКА — «Краснодар» (19:30)
Трансляция на «Матч ТВ»

ЦСКА — Краснодар

10 мая

«Урал» — «Ростов» (16.30)
Трансляция на «Матч ТВ»

Урал — Ростов

«Спартак» — «Химки» (19.00)
Трансляция на «Матч ТВ»

Спартак — Химки

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 29-й тур. Локомотив — Динамо, ЦСКА — Краснодар и другие матчи — расписание и результаты, новости и обзоры