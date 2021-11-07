«Ахмат» — «Нижний Новгород»: стартовые составы команд. У нижегородцев только четыре человека в запасе
«Ахмат» примет на своем поле «Нижний Новгород» в матче 14-го тура Тинькофф РПЛ против. Стали известны стартовые составы команд на эту встречу.
«Ахмат»: Шелия, Семенов, Нижич, Быстров, Богосовац, Тимофеев, Коновалов, Уткин, Карапузов, Харин, Конате.
Запасные: Гудиев, Мелихов, Пуцко, Лысцов, Тодорович, Швец, Садулаев, Полярус, Янку, Иналкаев, Архипов, Себаи.
«Нижний Новгород»: Нигматуллин, Пенчиков, Каккоев, Гоцук, Кечкеш, Юлдошев, Калинский, Шарипов, Берковский, Ткачук, Балай.
Запасные: Синицын, Миладинович, Галаджан, Косарев.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю