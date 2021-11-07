«Ахмат» — «Нижний Новгород»: где смотреть и во сколько начало матча
В воскресенье, 7 ноября, состоится матч 14-го тура Тинькофф-чемпионата России, в котором «Ахмат» на своем поле примет «Нижний Новгород». Начало встречи — в 19.00 по московскому времени.
Это будет первая очная встреча команд в истории. «Ахмат» и «НН» идут рядом в турнирной таблице: у грозненцев 15 очков и 10-е место в таблице, на счету нижегородцев 14 баллов и 12-я строчка.
Турнирную таблицу Тинькофф-чемпионата России можно посмотреть здесь.
Расписание матчей премьер-лиги на сезон-2021/22 — по этой ссылке.
Следить за матчем «Ахмат» — «Нижний Новгород» вы можете в онлайн-трансляции «СЭ» и с помощью видеотрансляции в прямом эфире Матч Премьер.
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