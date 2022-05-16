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Агент Жиго подтвердил, что защитник не покинет расположение «Спартака» до конца сезона

Иван Торопцев
Корреспондент
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Агент Мохамед Беншенафи, представляющий интересы защитника «Спартака» Самюэля Жиго, сообщил, что футболист не покинет расположение московского клуба до конца сезона-2021/22.

«Подтверждаю: Самуэль сыграет за «Спартак» во всех оставшихся матчах сезона. В то же время пока мы не знаем точной даты, когда он должен присоединиться к «Марселю». Как не знаем пока и сколько продлится его отпуск», — приводит «РБ Спорт» слова Беншенафи.

Жиго выступает за «Спартак» с июля 2018 года. В январе 2022 года «Марсель» подписал 28-летнего француза, но оставил игрока в московском клубе на правах аренды до конца сезона-2021/22.

Вчера, 15 мая, Жиго провел последний домашний матч за «Спартак», в котором красно-белые сыграли вничью с «Зенитом» (1:1).

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/agent-zhigo-samue-l-sy-graet-za-spartak-vo-vseh-ostavshihsya-matchah-sezona/
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 Зенит 29 19 8 2 66-27 65
2
 Динамо 29 16 5 8 52-36 53
3
 Сочи 29 16 5 8 49-29 53
4
 Краснодар 29 14 7 8 41-29 49
5
 ЦСКА 29 14 5 10 38-29 47
6
 Локомотив 29 12 9 8 42-39 45
7
 Ахмат 29 13 2 14 35-37 41
8
 Кр. Советов 29 12 5 12 39-35 41
9
 Ростов 29 10 8 11 47-47 38
10
 Спартак 29 10 8 11 36-39 38
11
 Н. Новгород 29 7 9 13 25-39 30
12
 Урал 29 7 9 13 25-34 30
13
 Химки 29 6 11 12 32-46 29
14
 Рубин 29 8 5 16 33-54 29
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 Уфа 29 5 12 12 27-39 27
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 Арсенал 29 5 8 16 29-57 23
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