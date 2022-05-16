Агент Жиго подтвердил, что защитник не покинет расположение «Спартака» до конца сезона

Агент Мохамед Беншенафи, представляющий интересы защитника «Спартака» Самюэля Жиго, сообщил, что футболист не покинет расположение московского клуба до конца сезона-2021/22.

«Подтверждаю: Самуэль сыграет за «Спартак» во всех оставшихся матчах сезона. В то же время пока мы не знаем точной даты, когда он должен присоединиться к «Марселю». Как не знаем пока и сколько продлится его отпуск», — приводит «РБ Спорт» слова Беншенафи.

Жиго выступает за «Спартак» с июля 2018 года. В январе 2022 года «Марсель» подписал 28-летнего француза, но оставил игрока в московском клубе на правах аренды до конца сезона-2021/22.

Вчера, 15 мая, Жиго провел последний домашний матч за «Спартак», в котором красно-белые сыграли вничью с «Зенитом» (1:1).