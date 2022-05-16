Трехкратный чемпион России в составе «Спартака», экс-главный тренер «Спартака-2», «Торпедо» и «Арсенала» Виктор Булатов высказал мнение о защитнике красно-белых Данииле Хлусевиче, который в матче с «Зенитом» неожиданно вышел на позиции правого центрального защитника.

— Хлусевич в роли центрального защитника — удачная находка Ваноли?

— Да. Там как раз проявились лучше качества Даниила — скорость, цепкость, неуступчивость в единоборствах. В разрушении он действительно очень хорош. Вот на позиции латераля ему не хватает тонкости, техники, умения идеально вложить мяч в ногу партнеру. Так что, возможно, Хлусевича и в дальнейшем будут использовать в центре обороны.

Полностью интервью Булатова «СЭ» здесь