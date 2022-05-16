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Булатов: «Хлусевич в роли центрального защитника — удачная находка Ваноли»

Виктор Булатов высказал мнение об игре Хлусевича в матче с «Зенитом»
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Трехкратный чемпион России в составе «Спартака», экс-главный тренер «Спартака-2», «Торпедо» и «Арсенала» Виктор Булатов высказал мнение о защитнике красно-белых Данииле Хлусевиче, который в матче с «Зенитом» неожиданно вышел на позиции правого центрального защитника.

— Хлусевич в роли центрального защитника — удачная находка Ваноли?

— Да. Там как раз проявились лучше качества Даниила — скорость, цепкость, неуступчивость в единоборствах. В разрушении он действительно очень хорош. Вот на позиции латераля ему не хватает тонкости, техники, умения идеально вложить мяч в ногу партнеру. Так что, возможно, Хлусевича и в дальнейшем будут использовать в центре обороны.

Полностью интервью Булатова «СЭ» здесь

Виктор Булатов
Даниил Хлусевич
ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
0
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 Сочи 29 16 5 8 49-29 53
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 Краснодар 29 14 7 8 41-29 49
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 ЦСКА 29 14 5 10 38-29 47
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 Химки 29 6 11 12 32-46 29
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