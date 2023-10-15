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Сегодня, 21:07

Агент Васютина рассказал, что топ-клубы Дании, Норвегии и Швеции интересуются футболистом

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Александр Дубровин, агент вратаря «Зенита» Александра Васютина, рассказал о будущем футболиста.

«Александра не беспокоит игровое время, но он хочет стать основным вратарем и делает для этого все. Зимой не рассматриваем смену клуба — он сконцентрирован только на «Зените». Александр получает достаточно игрового времени, и, мне кажется, даже наравне с Кержаковым, учитывая новый формат Кубка. У них идет борьба за пост первого номера. К нему есть интерес, потому что он становится свободным агентом. У него идеальный возраст для вратаря, уравновешенная психика, хорошая игра ногами, что является проблемой для многих голкиперов российской школы и был опыт в еврокубках. Дания, Норвегия, Швеция — топ-клубы этих стран готовы его видеть, спрашивают о нем, также Александром интересуется некоторые российские клубы. Вероятность перехода будет зависеть от «Зенита» и от того, закрепится ли Саша как первый номер. А сейчас приятно, что интерес есть. Но мы даже не разговариваем на эту тему», — приводит слова Дубровина Sport24.

28-летний Васютин выступает за «Зенит» с 2019 года. В нынешнем сезоне он провел пять матчей, пропустил семь мячей и дважды отстоял на ноль.

Источник: https://sport24.ru/football/news-587118-agent-ukhod-iz-zenita-zimoy-vasyutin-ne-rassmatrivayet-no-top-kluby-danii-norvegii-i-shvetsii-sprashivayut-o-nem
Александр Васютин
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 11 8 3 0 19-5 27
2
 Кр. Советов 11 6 3 2 25-14 21
3
 Зенит 11 6 2 3 22-11 20
4
 Локомотив 11 5 4 2 18-16 19
5
 Пари НН 11 5 2 4 11-9 17
6
 Спартак 11 5 2 4 16-18 17
7
 ЦСКА 11 4 5 2 22-17 17
8
 Динамо 11 4 5 2 17-15 17
9
 Урал 11 4 4 3 12-14 16
10
 Рубин 11 3 3 5 11-20 12
11
 Ахмат 11 3 3 5 12-12 12
12
 Оренбург 11 3 2 6 13-18 11
13
 Балтика 11 3 1 7 10-16 10
14
 Ростов 11 2 4 5 17-24 10
15
 Факел 11 2 3 6 7-14 9
16
 Сочи 11 2 0 9 9-18 6
Результаты / календарь
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30 тур
21.10 12:00
Оренбург – Факел
 - : -
21.10 14:00
Рубин – ЦСКА
 - : -
21.10 16:30
Локомотив – Динамо
 - : -
21.10 19:00
Балтика – Краснодар
 - : -
22.10 12:00
Урал – Сочи
 - : -
22.10 14:00
Спартак – Пари НН
 - : -
22.10 16:30
Зенит – Кр. Советов
 - : -
22.10 19:00
Ростов – Ахмат
 - : -
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Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 9
Федор Чалов

Федор Чалов

ЦСКА

 6
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 5
П
Роман Ежов

Роман Ежов

Крылья Советов

 4
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 4
Иван Обляков

Иван Обляков

ЦСКА

 3
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 8 1 3
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 9 1 2
Милан Гайич

Милан Гайич

ЦСКА

 9 1 1
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