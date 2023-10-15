Агент Лелу рассказал, что о переходе игрока в Россию речи не идет

В футбольном агентстве Sferico Sports заявили, что сейчас о переходе защитника «Каза Пии» Леонардо Лелу в Россию речи не идет.

«Сейчас никаких переговоров и никаких контактов с российскими клубами нет», — приводит заявление агентства «РБ Спорт».

В нынешнем сезоне 23-летний Лелу провел за «Каза Пия» 11 матчей и отдал одну результативную передачу.