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Сегодня, 21:23

Семшов назвал Файзуллаева хорошим усилением для ЦСКА

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Главный тренер песчанокопской «Чайки» Игорь Семшов поделился впечатлениями от игры Аббосбека Файзуллаева за ЦСКА.

«Файзуллаев хорошо себя проявляет, он попал в обойму, тренер ему доверяет. В те минуты, когда он на поле, Аббосбек пытается выжать максимум для того, чтобы обозначить свое желание играть в стартовом составе. Файзуллаев неплохо выглядит, молодой, перспективный футболист. Ему еще есть куда расти. Главное, у него есть желание прогрессировать. На данный момент Аббосбек — это хорошее усиление для ЦСКА. Нужно ли Файзуллаеву переходить в такой клуб в ближайшее трансферное окно? У нас всегда есть интерес к футболистам, которые на слуху, забивают, отдают. Может, это агенты подогревают. Для ЦСКА хорошо, что интересуются их футболистами, но Аббосбеку нужно зарекомендовать себя здесь и стать игроком основы, чтобы потом куда-то уехать. Бегать из команды в команду футболистам тяжело. Нужно время на адаптацию. Можно всю карьеру так пробегать и нигде себя ярко не проявить», — приводит слова Семшова «РБ Спорт».

20-летний узбекский нападающий перешел в ЦСКА летом 2023 года из «Пахтакора». В этом сезоне на его счету 15 матчей, 3 гола и 2 результативные передачи.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/igor-semshov-fajzullaev-horoshee-usilenie-dlya-tsska-no-emu-eshhe-est-kuda-rasti/
Игорь Семшов
Футбол
РПЛ
ФК ЦСКА (Москва)
Аббосбек Файзуллаев
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 11 8 3 0 19-5 27
2
 Кр. Советов 11 6 3 2 25-14 21
3
 Зенит 11 6 2 3 22-11 20
4
 Локомотив 11 5 4 2 18-16 19
5
 Пари НН 11 5 2 4 11-9 17
6
 Спартак 11 5 2 4 16-18 17
7
 ЦСКА 11 4 5 2 22-17 17
8
 Динамо 11 4 5 2 17-15 17
9
 Урал 11 4 4 3 12-14 16
10
 Рубин 11 3 3 5 11-20 12
11
 Ахмат 11 3 3 5 12-12 12
12
 Оренбург 11 3 2 6 13-18 11
13
 Балтика 11 3 1 7 10-16 10
14
 Ростов 11 2 4 5 17-24 10
15
 Факел 11 2 3 6 7-14 9
16
 Сочи 11 2 0 9 9-18 6
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21.10 12:00
Оренбург – Факел
 - : -
21.10 14:00
Рубин – ЦСКА
 - : -
21.10 16:30
Локомотив – Динамо
 - : -
21.10 19:00
Балтика – Краснодар
 - : -
22.10 12:00
Урал – Сочи
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Спартак – Пари НН
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Зенит – Кр. Советов
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