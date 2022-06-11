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Агент Маньяков о Дзюбе: «Несколько лет назад топ-клуб серии А искал большого форварда, но он пообещал остаться в «Зените»

Агент Маньков рассказал, как итальянский клуб хотел подписать Дзюбу
Карен Саркисян
Корреспондент
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Агент Александр Маньяков прокомментировал возможный переход нападающего Артема Дзюбы в турецкий клуб.

Ранее сообщалось, что «Галатасарай» и «Фенербахче» интересуются 33-летним россиянином.

«Дзюба еще в хорошей форме для своего возраста, — приводит слова Манькова matchtv.ru. —Плюс Артем мотивирован доказать, что он по-прежнему как игрок что-то из себя представляет. Вижу ли его в составе турецкого топ-клуба? Да. Послушайте, Дзюба классный игрок. Ко мне коллеги из Италии несколько лети назад обращались, говорили, что один из топ-клубов серии А, команда с историей, именем, ищет большого нападающего. Они спрашивали: «Ты можешь поговорить с Артемом? Интересно ему это или нет?»

Агент рассказал, что ездил в Санкт-Петербург и встречался с нападающим.

«Мы общались с Игорем Смольниковым, и Артем подошел. Но Дзюба сказал: «Нет, Саш, я слово Миллеру дал, что продлеваю контракт с «Зенитом». Больше не смотрю в Европу, обещал». Так тема и закрылась. Не удивлен интересом к Артему. Габаритных нападающих в мире мало, таких техничных и, самое главное, результативных — тем более. Плюс он еще и умный игрок, за годы в этом сильно прибавил. Поэтому Дзюба вполне может оказаться в турецком топе», — сказал он.

22 мая Дзюба объявил об уходе из «Зенита». Он выступал за петербургский клуб с июля 2015 года. На его счету 108 голов и 71 передача в 249 матчах за сине-бело-голубых.

Источник: https://matchtv.ru/football/rossija/matchtvnews_NI1611247_Dzuba_kak_to_otkazalsa_ot_top_kluba_Serii_A_Obeshhal_Milleru_ostatsa_v_Zenite_Intervju_s_top_menedzherom_nashego_futbola
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2
 Сочи 30 17 5 8 54-30 56
3
 Динамо 30 16 5 9 53-41 53
4
 Краснодар 30 14 8 8 42-30 50
5
 ЦСКА 30 15 5 10 42-29 50
6
 Локомотив 30 13 9 8 43-39 48
7
 Ахмат 30 13 3 14 36-38 42
8
 Кр. Советов 30 12 5 13 39-36 41
9
 Ростов 30 10 8 12 47-51 38
10
 Спартак 30 10 8 12 37-41 38
11
 Н. Новгород 30 8 9 13 26-39 33
12
 Урал 30 8 9 13 27-35 33
13
 Химки 30 7 11 12 34-47 32
14
 Уфа 30 6 12 12 29-40 30
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 Рубин 30 8 5 17 34-56 29
16
 Арсенал 30 5 8 17 30-59 23
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Арсенал – Урал
 1 : 2
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