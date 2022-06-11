Агент Маньяков о Дзюбе: «Несколько лет назад топ-клуб серии А искал большого форварда, но он пообещал остаться в «Зените»

Агент Александр Маньяков прокомментировал возможный переход нападающего Артема Дзюбы в турецкий клуб.

Ранее сообщалось, что «Галатасарай» и «Фенербахче» интересуются 33-летним россиянином.

«Дзюба еще в хорошей форме для своего возраста, — приводит слова Манькова matchtv.ru. —Плюс Артем мотивирован доказать, что он по-прежнему как игрок что-то из себя представляет. Вижу ли его в составе турецкого топ-клуба? Да. Послушайте, Дзюба классный игрок. Ко мне коллеги из Италии несколько лети назад обращались, говорили, что один из топ-клубов серии А, команда с историей, именем, ищет большого нападающего. Они спрашивали: «Ты можешь поговорить с Артемом? Интересно ему это или нет?»

Агент рассказал, что ездил в Санкт-Петербург и встречался с нападающим.

«Мы общались с Игорем Смольниковым, и Артем подошел. Но Дзюба сказал: «Нет, Саш, я слово Миллеру дал, что продлеваю контракт с «Зенитом». Больше не смотрю в Европу, обещал». Так тема и закрылась. Не удивлен интересом к Артему. Габаритных нападающих в мире мало, таких техничных и, самое главное, результативных — тем более. Плюс он еще и умный игрок, за годы в этом сильно прибавил. Поэтому Дзюба вполне может оказаться в турецком топе» , — сказал он.

22 мая Дзюба объявил об уходе из «Зенита». Он выступал за петербургский клуб с июля 2015 года. На его счету 108 голов и 71 передача в 249 матчах за сине-бело-голубых.