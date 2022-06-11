Рыжиков: «В РПЛ играл в перчатках Оливера Кана»

Бывший вратарь «Рубина» Сергей Рыжиков в интервью «СЭ» рассказал о встречах с известными футболистами во время игровой карьеры.

— Правда, что в матче «Барсы» против «Рубина» у Ансальди с Месси, которые родом из одного города Розарио, случился диалог? Месси спросил: «Если я в туалет пойду, ты тоже за мной побежишь»? Ансальди ответил: «Да!»

— Да, Ансальди говорил! Майку у Месси никому, кроме него, невозможно было выменять — тем более что его тогда в сборную Аргентины вызывали. Я менялся с вратарями.

— Обменялись с Вальдесом?

— Да, есть его майка. Есть и Чеха. А самая раритетная — Оливера Кана, 2004 года. Антонин Кински привез, чехи с немцами в одной группе на Евро были. Он мне привез перчатки Кана и синий свитер. Я в этих перчатках отыграл 17 матчей на ноль за «Анжи». Потом они полностью искрошились, в непотребный вид пришли. Их нельзя даже в музей положить. Я всплакнул слегка, положил в пакетик. Жена сказала, что такого мусора больше не потерпит. А свитер до сих пор у меня, я Кински очень благодарен, потому что Оливер Кан для меня — один из лучших вратарей.

— В жизни с ним никогда не пересекались?

— Вы не поверите! Мы были в Австрии на сборах, а прилетают обычно команды в Мюнхен. И мы поехали в выходной гулять по Мюнхену. И на Мариенплац я иду, а навстречу мне — Оливер Кан! Я постеснялся к нему подойти. До сих пор свои больные локти кусаю!

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