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Рыжиков: «В РПЛ играл в перчатках Оливера Кана»

Игорь Рабинер
Обозреватель
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Бывший вратарь «Рубина» Сергей Рыжиков в интервью «СЭ» рассказал о встречах с известными футболистами во время игровой карьеры.

— Правда, что в матче «Барсы» против «Рубина» у Ансальди с Месси, которые родом из одного города Розарио, случился диалог? Месси спросил: «Если я в туалет пойду, ты тоже за мной побежишь»? Ансальди ответил: «Да!»

— Да, Ансальди говорил! Майку у Месси никому, кроме него, невозможно было выменять — тем более что его тогда в сборную Аргентины вызывали. Я менялся с вратарями.

— Обменялись с Вальдесом?

— Да, есть его майка. Есть и Чеха. А самая раритетная — Оливера Кана, 2004 года. Антонин Кински привез, чехи с немцами в одной группе на Евро были. Он мне привез перчатки Кана и синий свитер. Я в этих перчатках отыграл 17 матчей на ноль за «Анжи». Потом они полностью искрошились, в непотребный вид пришли. Их нельзя даже в музей положить. Я всплакнул слегка, положил в пакетик. Жена сказала, что такого мусора больше не потерпит. А свитер до сих пор у меня, я Кински очень благодарен, потому что Оливер Кан для меня — один из лучших вратарей.

— В жизни с ним никогда не пересекались?

— Вы не поверите! Мы были в Австрии на сборах, а прилетают обычно команды в Мюнхен. И мы поехали в выходной гулять по Мюнхену. И на Мариенплац я иду, а навстречу мне — Оливер Кан! Я постеснялся к нему подойти. До сих пор свои больные локти кусаю!

Полностью интервью с Сергеем Рыжиковым читайте здесь.

Кристиан Ансальди
Оливер Кан
Сергей Рыжиков
Антонин Кински
Виктор Вальдес
0
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2
 Сочи 30 17 5 8 54-30 56
3
 Динамо 30 16 5 9 53-41 53
4
 Краснодар 30 14 8 8 42-30 50
5
 ЦСКА 30 15 5 10 42-29 50
6
 Локомотив 30 13 9 8 43-39 48
7
 Ахмат 30 13 3 14 36-38 42
8
 Кр. Советов 30 12 5 13 39-36 41
9
 Ростов 30 10 8 12 47-51 38
10
 Спартак 30 10 8 12 37-41 38
11
 Н. Новгород 30 8 9 13 26-39 33
12
 Урал 30 8 9 13 27-35 33
13
 Химки 30 7 11 12 34-47 32
14
 Уфа 30 6 12 12 29-40 30
15
 Рубин 30 8 5 17 34-56 29
16
 Арсенал 30 5 8 17 30-59 23
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21.05 17:00
Арсенал – Урал
 1 : 2
21.05 17:00
Динамо – Сочи
 1 : 5
21.05 17:00
Краснодар – Ахмат
 1 : 1
21.05 17:00
Кр. Советов – Локомотив
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Н. Новгород – Зенит
 1 : 0
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Рубин – Уфа
 1 : 2
21.05 17:00
Химки – Спартак
 2 : 1
21.05 17:00
ЦСКА – Ростов
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Г
Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

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 19
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Сочи

 14
Дмитрий Полоз

Дмитрий Полоз

Ростов

 14
П
Антон Зиньковский

Антон Зиньковский

Крылья Советов

 9
Далер Кузяев

Далер Кузяев

Зенит

 7
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 17 1 4
Горан Чаушич

Горан Чаушич

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 23 1 4
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