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Сегодня, 14:06

Валерий Карпин рассказал о своем отношении к проекту Юношеской футбольной лиги

Анна Горшкова
Корреспондент

Главный тренер сборной России Валерий Карпин посетил матч Юношеской футбольной лиги «Локомотив» – СШОР «Зенит» (3:2) и поделился мнением о проекте.

«Как я отношусь к проекту ЮФЛ? Однозначно, что такой турнир нужен для развития юношеского футбола. Хотя бы потому, что лучшие команды и академии могут встречаться каждую неделю, а не так, как это было раньше, когда в основном играли только с соперниками из своего региона. Понятно, что уровень сопротивления у лучших академий более жесткий по сравнению с регионами, поэтому больше матчей конкурентоспособных. Однозначно, такой турнир нужен был, и хорошо, что он проводится. Знаю, что и в регионах будут проводиться соревнования, то есть лучшие академии тоже будут играть чаще между собой. Это как раз то, что было нужно», — приводит слова Карпина пресс-служба РФС.

Валерий Карпин также выразил мнение, что у данного проекта точно есть будущее. Российский специалист считает, что ЮФЛ повысит конкурентную составляющую в футболе.

«У этого проекта 100% есть будущее. Об этом говорит то, что в регионах матчи проводятся в нескольких дивизионах, лучшие клубы играют в ЮФЛ, как сейчас СШОР «Зенит» с «Локомотивом». И уровнем ниже тоже будет конкурентный футбол, то есть будет соперничество между клубами, между академиями. Примерно то же самое было и во времена Советского Союза, я это сам лично застал. Были чемпионаты тогда еще союзных республик, в той же Эстонии, где я родился и вырос. Поэтому я думаю, что это очень правильное начинание», — добавил Карпин.

ЮФЛ — это юношеское первенство среди академий футбольных клубов России.

Валерий Карпин
Футбол
РФС
Сборная России по футболу
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3
 ЦСКА 20 11 3 6 24-16 36
4
 Сочи 19 11 1 7 32-21 34
5
 Локомотив 19 8 7 4 27-21 31
6
 Ахмат 19 10 0 9 26-25 30
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 Краснодар 18 8 5 5 29-18 29
8
 Кр. Советов 19 8 4 7 24-20 28
9
 Спартак 20 7 5 8 22-28 26
10
 Рубин 19 6 4 9 25-30 22
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 Н. Новгород 20 6 4 10 19-31 22
12
 Арсенал 20 5 5 10 23-39 20
13
 Урал 19 4 7 8 12-19 19
14
 Ростов 18 4 6 8 30-35 18
15
 Уфа 19 3 7 9 18-28 16
16
 Химки 20 2 8 10 18-37 14
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ЦСКА – Н. Новгород
 1 : 0
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Кр. Советов – Арсенал
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6.03 19:00
Динамо – Спартак
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Краснодар – Урал
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 - : -
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 - : -
7.03 19:00
Ахмат – Рубин
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