Валерий Карпин рассказал о своем отношении к проекту Юношеской футбольной лиги

Главный тренер сборной России Валерий Карпин посетил матч Юношеской футбольной лиги «Локомотив» – СШОР «Зенит» (3:2) и поделился мнением о проекте.

«Как я отношусь к проекту ЮФЛ? Однозначно, что такой турнир нужен для развития юношеского футбола. Хотя бы потому, что лучшие команды и академии могут встречаться каждую неделю, а не так, как это было раньше, когда в основном играли только с соперниками из своего региона. Понятно, что уровень сопротивления у лучших академий более жесткий по сравнению с регионами, поэтому больше матчей конкурентоспособных. Однозначно, такой турнир нужен был, и хорошо, что он проводится. Знаю, что и в регионах будут проводиться соревнования, то есть лучшие академии тоже будут играть чаще между собой. Это как раз то, что было нужно», — приводит слова Карпина пресс-служба РФС.

Валерий Карпин также выразил мнение, что у данного проекта точно есть будущее. Российский специалист считает, что ЮФЛ повысит конкурентную составляющую в футболе.

«У этого проекта 100% есть будущее. Об этом говорит то, что в регионах матчи проводятся в нескольких дивизионах, лучшие клубы играют в ЮФЛ, как сейчас СШОР «Зенит» с «Локомотивом». И уровнем ниже тоже будет конкурентный футбол, то есть будет соперничество между клубами, между академиями. Примерно то же самое было и во времена Советского Союза, я это сам лично застал. Были чемпионаты тогда еще союзных республик, в той же Эстонии, где я родился и вырос. Поэтому я думаю, что это очень правильное начинание», — добавил Карпин.

ЮФЛ — это юношеское первенство среди академий футбольных клубов России.