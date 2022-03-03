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Балотелли: «Мои качества на том же уровне, что у Месси и Роналду»

Виктория Кравченко

Форвард «Адана Демирспора» Марио Балотелли сравнил себя с нападающим «ПСЖ» Лионелем Месси и игроком «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду.

«На данный момент я не могу сказать, что я так же хорош, как Роналду, потому что он выиграл сколько «Золотых мячей»? Пять? Никто не может себя сравнивать с Месси и Роналду. Но если мы говорим только о качестве, то я ничем им не уступаю.

Я упустил несколько возможностей в своей карьере. Однако я знаю, что мои качества на том же уровне, что и у Месси и Роналду», — приводит слова Балотелли Calciomercato.

В текущем сезоне Балотелли провел 22 матча в чемпионате Турции, в которых забил 10 голов и сделал 3 результативные передачи.

 
 
Криштиану Роналду
Лионель Месси
Марио Балотелли
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