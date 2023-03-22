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Сегодня, 18:30

Управляющий расформированного «Тамбова» требует от «Ростова» 8 миллионов рублей за трансфер футболиста

Алина Савинова
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«Тамбов» подал заявление в суд о признании недействительной сделки по трансферу защитника Максима Осипенко в «Ростов». Об этом сообщает «РБ Спорт», ссылаясь на данные «Федресурса».

На данный момент юридическое лицо «Тамбова» проходит процедуру банкротства. Конкурсным управляющим клуба стал Константин Жильцов. Отмечается, что он подал заявление в суд о признании недействительным дополнительного соглашения к трансферному контракту игрока, перешедшего в «Ростов». По информации источника, «Тамбов» хочет взыскать с ростовчан 8 миллионов рублей и признать недействительной всю сделку.

Имя футболиста не оглашается, но под указанные критерии подходит только Осипенко. Защитник перешел в «Ростов» в январе 2020 года. По данным Transfermarkt, сумма сделки составила 250 тысяч евро.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/upravlyayushhij-rasformirovannogo-fk-tambov-trebuet-ot-rostova-8-mln-rublej-za-transfer-igroka/
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Максим Осипенко
ФК Ростов
ФК Тамбов
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