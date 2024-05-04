Тухель может остаться в «Баварии»

В «Баварии» стали сомневаться по поводу того, что главный тренер Томас Тухель должен покинуть свой пост, сообщает журналист Флориан Плеттенберг.

Ранее сообщалось, что специалист летом покинет клуб даже в случае победы в Лиге чемпионов.

По данным источника, спортивные директора «Баварии» поддерживают Тухеля и готовы к тому, чтобы он продолжил работу.

Некоторые футболисты также высказывались в пользу Тухеля, в частности Мануэль Нойер.Сам тренер тоже согласен остаться.

«Бавария» в первом полуфинальном матче Лиги чемпионов сыграла вничью с «Реалом» (2:2). Ответная игра состоится 8 мая в Мадриде.