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Сегодня, 06:14

Тухель может остаться в «Баварии»

Виктория Кравченко
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Томас Тухель.
Фото Reuters

В «Баварии» стали сомневаться по поводу того, что главный тренер Томас Тухель должен покинуть свой пост, сообщает журналист Флориан Плеттенберг.

Ранее сообщалось, что специалист летом покинет клуб даже в случае победы в Лиге чемпионов.

По данным источника, спортивные директора «Баварии» поддерживают Тухеля и готовы к тому, чтобы он продолжил работу.

Некоторые футболисты также высказывались в пользу Тухеля, в частности Мануэль Нойер.Сам тренер тоже согласен остаться.

«Бавария» в первом полуфинальном матче Лиги чемпионов сыграла вничью с «Реалом» (2:2). Ответная игра состоится 8 мая в Мадриде.

ФК Бавария
Томас Тухель
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Чемпионат Германии, 32-й тур: расписание и результаты матчей
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Байер 31 25 6 0 77-22 81
2
 Бавария 31 22 3 6 89-38 69
3
 Штутгарт 31 20 4 7 70-38 64
4
 РБ Лейпциг 32 19 6 7 74-36 63
5
 Боруссия Д 31 16 9 6 59-39 57
6
 Айнтрахт Ф 31 11 12 8 47-42 45
7
 Хоффенхайм 32 11 7 14 56-64 40
8
 Фрайбург 31 11 7 13 43-55 40
9
 Аугсбург 31 10 9 12 48-52 39
10
 Хайденхайм 31 9 10 12 44-52 37
11
 Вердер 31 10 7 14 41-50 37
12
 Вольфсбург 31 9 7 15 37-51 34
13
 Боруссия М 31 7 11 13 53-60 32
14
 Унион Б 31 8 6 17 26-50 30
15
 Бохум 31 6 12 13 37-62 30
16
 Майнц 31 5 13 13 32-49 28
17
 Кельн 31 4 11 16 24-54 23
18
 Дармштадт 31 3 8 20 30-73 17
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3.05 21:30
Хоффенхайм – РБ Лейпциг
 1 : 1
4.05 16:30
Боруссия Д – Аугсбург
 - : -
4.05 16:30
Штутгарт – Бавария
 - : -
4.05 16:30
Вердер – Боруссия М
 - : -
4.05 16:30
Вольфсбург – Дармштадт
 - : -
4.05 19:30
Кельн – Фрайбург
 - : -
5.05 16:30
Унион Б – Бохум
 - : -
5.05 18:30
Айнтрахт Ф – Байер
 - : -
5.05 20:30
Хайденхайм – Майнц
 - : -
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Гарри Кейн

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Штутгарт

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Лоис Опенда

Лоис Опенда

РБ Лейпциг

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П
Алехандро Гримальдо

Алехандро Гримальдо

Байер

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Лерой Сане

Лерой Сане

Бавария

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Ян-Никлас Бесте

Ян-Никлас Бесте

Хайденхайм

 11
И К Ж
Максенс Лакруа

Максенс Лакруа

Вольфсбург

 25 2 2
Матей Маглица

Матей Маглица

Дармштадт

 23 2 6
Тута

Тута

Айнтрахт Ф

 27 1 1
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