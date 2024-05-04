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Сегодня, 06:00

Чемпионат Германии, 32-й тур: расписание и результаты матчей

Анастасия Рацкевич
редактор интернет отдела
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Футболисты «Байера».
Фото Global Look Press

Матчи 32-го тура бундеслиги сезона-2023/24 пройдут с 3 по 5 мая. Стартует тур с противостояния «Хоффенхайм» — «Лейпциг» в пятницу, 3 мая. За три игровых дня будет проведено девять встреч. Следить за ключевыми событиями игр чемпионата Германии можно с помощью матч-центра на сайте «СЭ».

Чемпионат Германии: расписание и результаты матчей 32-го тура

3 мая, пятница

3 мая. 21:30. «Хоффенхайм» — «РБ Лейпциг»

Германия. Бундеслига 1. 32-й тур
03 мая, 21:30. PreZero Arena (Зинсхайм)
Хоффенхайм
1:1
РБ Лейпциг

4 мая, суббота

4 мая. 16:30. «Боруссия Д» — «Аугсбург»

Германия. Бундеслига 1. 32-й тур
04 мая, 16:30. Signal Iduna Park (Дортмунд)
Боруссия Д
Аугсбург

4 мая. 16:30. «Штутгарт» — «Бавария»

Германия. Бундеслига 1. 32-й тур
04 мая, 16:30. MHPArena (Штутгарт)
Штутгарт
Бавария

4 мая. 16:30. «Вердер» — «Боруссия М»

Германия. Бундеслига 1. 32-й тур
04 мая, 16:30. wohninvest Weserstadion (Бремен)
Вердер
Боруссия М

4 мая. 16:30. «Вольфсбург» — «Дармштадт»

Германия. Бундеслига 1. 32-й тур
04 мая, 16:30. Volkswagen Arena (Вольфсбург)
Вольфсбург
Дармштадт

4 мая. 19:30. «Кельн» — «Фрайбург»

Германия. Бундеслига 1. 32-й тур
04 мая, 19:30. RheinEnergieStadion (Кельн)
Кельн
Фрайбург

5 мая, воскресенье

5 мая. 16:30. «Унион Б» — «Бохум»

Германия. Бундеслига 1. 32-й тур
05 мая, 16:30. Stadion An der Alten Forsterei (Берлин)
Унион Б
Бохум

5 мая. 18:30. «Айнтрахт Ф» — «Байер»

Германия. Бундеслига 1. 32-й тур
05 мая, 18:30. Deutsche Bank Park (Франкфурт-на-Майне)
Айнтрахт Ф
Байер

5 мая. 20:30. «Хайденхайм» — «Майнц»

Германия. Бундеслига 1. 32-й тур
05 мая, 20:30. Voith-Arena (Хайденхайм)
Хайденхайм
Майнц

*Время начала матчей — московское.

Чемпионат Германии: новости и обзоры матчей, расписание и календарь игр, интервью тренеров и статистика в актуальном виде

Футбол
ФК Бавария
ФК Байер
ФК Боруссия (Дортмунд)
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«Лейпциг» вдесятером не удержал победу над «Хоффенхаймом»

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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Байер 31 25 6 0 77-22 81
2
 Бавария 31 22 3 6 89-38 69
3
 Штутгарт 31 20 4 7 70-38 64
4
 РБ Лейпциг 32 19 6 7 74-36 63
5
 Боруссия Д 31 16 9 6 59-39 57
6
 Айнтрахт Ф 31 11 12 8 47-42 45
7
 Хоффенхайм 32 11 7 14 56-64 40
8
 Фрайбург 31 11 7 13 43-55 40
9
 Аугсбург 31 10 9 12 48-52 39
10
 Хайденхайм 31 9 10 12 44-52 37
11
 Вердер 31 10 7 14 41-50 37
12
 Вольфсбург 31 9 7 15 37-51 34
13
 Боруссия М 31 7 11 13 53-60 32
14
 Унион Б 31 8 6 17 26-50 30
15
 Бохум 31 6 12 13 37-62 30
16
 Майнц 31 5 13 13 32-49 28
17
 Кельн 31 4 11 16 24-54 23
18
 Дармштадт 31 3 8 20 30-73 17
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30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
3.05 21:30
Хоффенхайм – РБ Лейпциг
 1 : 1
4.05 16:30
Боруссия Д – Аугсбург
 - : -
4.05 16:30
Штутгарт – Бавария
 - : -
4.05 16:30
Вердер – Боруссия М
 - : -
4.05 16:30
Вольфсбург – Дармштадт
 - : -
4.05 19:30
Кельн – Фрайбург
 - : -
5.05 16:30
Унион Б – Бохум
 - : -
5.05 18:30
Айнтрахт Ф – Байер
 - : -
5.05 20:30
Хайденхайм – Майнц
 - : -
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ЖК
Г
Гарри Кейн

Гарри Кейн

Бавария

 35
Серу Гирасси

Серу Гирасси

Штутгарт

 25
Лоис Опенда

Лоис Опенда

РБ Лейпциг

 24
П
Алехандро Гримальдо

Алехандро Гримальдо

Байер

 13
Лерой Сане

Лерой Сане

Бавария

 11
Ян-Никлас Бесте

Ян-Никлас Бесте

Хайденхайм

 11
И К Ж
Максенс Лакруа

Максенс Лакруа

Вольфсбург

 25 2 2
Матей Маглица

Матей Маглица

Дармштадт

 23 2 6
Тута

Тута

Айнтрахт Ф

 27 1 1
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