Участники чемпионата ЦАФА должны прислать подтверждение до 31 марта. В турнире может сыграть Россия

Первый вице-президент Ассоциации футбола Узбекистана (АФУ), член исполкома ЦАФА Равшан Ирматов сообщил, что срок подтверждения участия в чемпионате Центрально-Азиатской футбольной ассоциации истекает 31 марта.

«Предложения всем странам отправлены, на днях дедлайн подходит, все должны подтвердить свое участие. Со стороны Международной федерации футбола никакого недопонимания нет, все приветствуют и поддерживают. Если организовать турнир на высоком уровне, то почему нет. От этого футбол только выиграет. Дедлайн подтверждения — до конца месяца», — приводит ТАСС слова Ирматова.

13 марта сообщалось, что сборная России может сыграть в чемпионате ЦАФА. Турнир пройдет с 9 по 21 июня в Бишкеке и Ташкенте. В нем также примут участие сборные Таджикистана, Ирана, Узбекистана, Киргизии, Туркменистана и Афганистана.