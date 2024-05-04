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Канчельскис: «Мне предлагали Дениса Глушакова в «Тобол»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Бывший генеральный директор «Тобола» Андрей Канчельскис рассказал, что клубу предлагали кандидатуру российского полузащитника Дениса Глушакова. Однако игрок перешел в «Урарту».

«Мне предлагали Дениса Глушакова в «Тобол», но я ответил, что все вопросы — к главному тренеру. Я озвучил его кандидатуру Миличу Чурчичу, но он принял решение и сказал нет», — приводит Meta-ratings.kz слова Канчельскиса.

В этом сезоне 37-летний россиянин сыграл в 12 матчах за армянский клуб и сделал одну результативную передачу.

Источник: https://legalbet.ru/news/selyuk-nazval-dzyubu-razocharovaniem-sezona-v-rpl-on/
Андрей Канчельскис
Денис Глушаков
Футбол
ФК Тобол
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