Тьерри Анри рассказал, что хотел бы вернуться к работе главного тренера

Бывший нападающий сборной Франции и «Арсенала» Тьерри Анри рассказал, что хотел бы вернуться к работе главного тренера.

Ранее он входил в тренерский штаб Роберто Мартинеса в сборной Бельгии. Также он был главным тренером «Монако» и «Монреаль Импакт».

«Сложно говорить об этом здесь. Роберто Мартинес ушел тренировать Португалию, и я не собираюсь следовать за ним. Быть помощником — это не то, чего я хочу. Я бы хотел попробовать снова поработать главным тренером», — приводит слова Анри GFFN.