Тьерри Анри рассказал, что хотел бы вернуться к работе главного тренера
Бывший нападающий сборной Франции и «Арсенала» Тьерри Анри рассказал, что хотел бы вернуться к работе главного тренера.
Ранее он входил в тренерский штаб Роберто Мартинеса в сборной Бельгии. Также он был главным тренером «Монако» и «Монреаль Импакт».
«Сложно говорить об этом здесь. Роберто Мартинес ушел тренировать Португалию, и я не собираюсь следовать за ним. Быть помощником — это не то, чего я хочу. Я бы хотел попробовать снова поработать главным тренером», — приводит слова Анри GFFN.
Источник: GFFN
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