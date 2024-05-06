Магуайр выбыл из-за травмы до конца сезона

Защитник «МЮ» Гарри Магуайр выбыл из-за травмы, сообщает пресс-служба клуба в социальных сетях.

Футболист пропустит около на трех недель, таким образом игрок больше не выйдет на поле в оставшихся матчах.

В текущем сезоне футболист провел за «Манчестер Юнайтед» 22 матча в чемпионате Англии, забив 2 гола и сделав 2 голевые передачи.

6 мая «МЮ» на выезде встретится с «Кристал Пэлас».. Начало — в 22.00 мск.