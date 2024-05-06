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Сегодня, 00:59

Клопп — о победе над «Тоттенхэмом»: «Мы были хороши практически во всех моментах в нападении»

Сергей Разин
корреспондент
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Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп поделился впечатлениями от победы в матче 36-го тура АПЛ против «Тоттенхэма» (4:2).

«Мы занимаем третье место, и, вероятно, больше не сможем изменить это ни в одну, ни в другую сторону. Но мы все равно хотели выиграть, несмотря на то что «Тоттенхэму» эта победа была нужнее, ведь тогда они смогли бы приблизиться к «Астон Вилле».

Мы были хороши практически во всех моментах в нападении. Передачи были хороши. Так много всего было хорошего. Игроки сохраняли спокойствие. Мне очень понравилась наша игра", — приводит слова Клоппа пресс-служба клуба.

Мохамед Салах (второй слева) вместе с&nbsp;одноклубниками празднует гол в&nbsp;ворота &laquo;Тоттенхэма&raquo;. Неделю назад Салах поругался с Клоппом. Теперь Мо и «Ливерпуль» похоронили надежды «Тоттенхэма» на Лигу чемпионов

«Ливерпуль» набрал 78 очков и занимает третье место в таблице АПЛ. «Манчестер Сити» с 82 очками и матчем в запасе — второй. Лидирует «Арсенал» — 83 очка.

«Тоттенхэм» потерпел четвертое поражение подряд — 60 очков и 5-я строчка.

ФК Ливерпуль
ФК Тоттенхэм Хотспур
Юрген Клопп
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«Ливерпуль» победил «Тоттенхэм» в матче чемпионата Англии
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Арсенал 36 26 5 5 88-28 83
2
 Ман. Сити 35 25 7 3 87-33 82
3
 Ливерпуль 36 23 9 4 81-38 78
4
 Астон Вилла 36 20 7 9 73-53 67
5
 Тоттенхэм 35 18 6 11 69-58 60
6
 Ньюкасл 35 17 5 13 78-56 56
7
 Челси 35 15 9 11 70-59 54
8
 МЮ 34 16 6 12 52-51 54
9
 Вест Хэм 36 13 10 13 56-70 49
10
 Борнмут 36 13 9 14 52-63 48
11
 Брайтон 35 12 11 12 53-57 47
12
 Вулверхэмптон 36 13 7 16 49-60 46
13
 Фулхэм 36 12 8 16 51-55 44
14
 Кр. Пэлас 35 10 10 15 45-57 40
15
 Эвертон 36 12 9 15 38-49 39
16
 Брентфорд 36 9 9 18 52-60 36
17
 Нот. Форест 36 8 9 19 45-63 29
18
 Лутон Таун 36 6 8 22 49-78 26
19
 Бернли 36 5 9 22 39-74 24
20
 Шеффилд Юн. 36 3 7 26 35-100 16
Результаты / календарь
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38 тур
3.05 22:00
Лутон Таун – Эвертон
 1 : 1
4.05 14:30
Арсенал – Борнмут
 3 : 0
4.05 17:00
Брентфорд – Фулхэм
 0 : 0
4.05 17:00
Бернли – Ньюкасл
 1 : 4
4.05 17:00
Шеффилд Юн. – Нот. Форест
 1 : 3
4.05 19:30
Ман. Сити – Вулверхэмптон
 5 : 1
5.05 16:00
Брайтон – Астон Вилла
 1 : 0
5.05 16:00
Челси – Вест Хэм
 5 : 0
5.05 18:30
Ливерпуль – Тоттенхэм
 4 : 2
6.05 22:00
Кр. Пэлас – МЮ
 - : -
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ЖК
Г
Эрлин Бреут Холанн

Эрлин Бреут Холанн

Манчестер Сити

 25
Коул Палмер

Коул Палмер

Челси

 21
Александр Исак

Александр Исак

Ньюкасл Юнайтед

 20
П
Олли Уоткинс

Олли Уоткинс

Астон Вилла

 12
Киран Триппьер

Киран Триппьер

Ньюкасл Юнайтед

 10
Энтони Гордон

Энтони Гордон

Ньюкасл Юнайтед

 10
И К Ж
Ив Биссума

Ив Биссума

Тоттенхэм Хотспур

 27 1 9
Родри

Родри

Манчестер Сити

 31 1 8
Бубакар Камара

Бубакар Камара

Астон Вилла

 20 1 7
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