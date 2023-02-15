Мостовой — о ретро-матче в честь 80-летия Сталинградской битвы: «Свою историю нужно знать, уважать и ценить!»

Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой ответил на вопрос, согласится ли принять участие в ретро-матче в честь 80-летнего юбилея Сталинградской битвы.

«С удовольствием приму участие в ретро-матче! Некоторые говорят, что не нужно жить прошлым, а только настоящим. Я же отвечаю, что без прошлого нет настоящего и не будет будущего. Это было, есть и будет. Свою историю нужно знать, уважать и ценить!» — цитирует Мостового Sport24.

Ретро-матч пройдет 1 мая в Волгограде. Он будет представлять собой реконструкцию игры между «Спартаком» и «Динамо», которая состоялась 2 мая 1943 в освобожденном Сталинграде (нынешний Волгоград).