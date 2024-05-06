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Сегодня, 01:15

32-летняя Виттманн возглавила «Ингольштадт» из третьего дивизиона Германии

Сергей Разин
корреспондент
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Сабрина Виттманн.
Фото ФК «Ингольштадт»

Сабрина Виттманн стала временным главным тренером «Ингольштадта» из третьего дивизиона Германии.

32-летняя экс-футболистка, тренирующая молодежную команду, временно заняла пост за три тура до конца сезона. В своем дебютном матче «Ингольштадт» под руководством Виттманн сыграл вничью с «Мангеймом» (1:1).

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Виттманн стала первой женщиной-главным тренером в истории немецкого мужского профессионального футбола.

ФК Ингольштадт
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«Майнц» и «Хайденхайм» поделили очки в матче бундеслиги
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Байер 32 26 6 0 82-23 84
2
 Бавария 32 22 3 7 90-41 69
3
 Штутгарт 32 21 4 7 73-39 67
4
 РБ Лейпциг 32 19 6 7 74-36 63
5
 Боруссия Д 32 17 9 6 64-40 60
6
 Айнтрахт Ф 32 11 12 9 48-47 45
7
 Фрайбург 32 11 8 13 43-55 41
8
 Хоффенхайм 32 11 7 14 56-64 40
9
 Аугсбург 32 10 9 13 49-57 39
10
 Хайденхайм 32 9 11 12 45-53 38
11
 Вердер 32 10 8 14 43-52 38
12
 Вольфсбург 32 10 7 15 40-51 37
13
 Боруссия М 32 7 12 13 55-62 33
14
 Бохум 32 7 12 13 41-65 33
15
 Унион Б 32 8 6 18 29-54 30
16
 Майнц 32 5 14 13 33-50 29
17
 Кельн 32 4 12 16 24-54 24
18
 Дармштадт 32 3 8 21 30-76 17
Результаты / календарь
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3.05 21:30
Хоффенхайм – РБ Лейпциг
 1 : 1
4.05 16:30
Боруссия Д – Аугсбург
 5 : 1
4.05 16:30
Штутгарт – Бавария
 3 : 1
4.05 16:30
Вердер – Боруссия М
 2 : 2
4.05 16:30
Вольфсбург – Дармштадт
 3 : 0
4.05 19:30
Кельн – Фрайбург
 0 : 0
5.05 16:30
Унион Б – Бохум
 3 : 4
5.05 18:30
Айнтрахт Ф – Байер
 1 : 5
5.05 20:30
Хайденхайм – Майнц
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Лоис Опенда

РБ Лейпциг

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П
Алехандро Гримальдо

Алехандро Гримальдо

Байер

 13
Лерой Сане

Лерой Сане

Бавария

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Ян-Никлас Бесте

Ян-Никлас Бесте

Хайденхайм

 11
И К Ж
Максенс Лакруа

Максенс Лакруа

Вольфсбург

 26 2 2
Матей Маглица

Матей Маглица

Дармштадт

 24 2 7
Тута

Тута

Айнтрахт Ф

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