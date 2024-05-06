32-летняя Виттманн возглавила «Ингольштадт» из третьего дивизиона Германии

Сабрина Виттманн стала временным главным тренером «Ингольштадта» из третьего дивизиона Германии.

32-летняя экс-футболистка, тренирующая молодежную команду, временно заняла пост за три тура до конца сезона. В своем дебютном матче «Ингольштадт» под руководством Виттманн сыграл вничью с «Мангеймом» (1:1).

Виттманн стала первой женщиной-главным тренером в истории немецкого мужского профессионального футбола.