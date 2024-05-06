32-летняя Виттманн возглавила «Ингольштадт» из третьего дивизиона Германии
Сабрина Виттманн стала временным главным тренером «Ингольштадта» из третьего дивизиона Германии.
32-летняя экс-футболистка, тренирующая молодежную команду, временно заняла пост за три тура до конца сезона. В своем дебютном матче «Ингольштадт» под руководством Виттманн сыграл вничью с «Мангеймом» (1:1).
Виттманн стала первой женщиной-главным тренером в истории немецкого мужского профессионального футбола.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Байер
|32
|26
|6
|0
|82-23
|84
|
2
|Бавария
|32
|22
|3
|7
|90-41
|69
|
3
|Штутгарт
|32
|21
|4
|7
|73-39
|67
|
4
|РБ Лейпциг
|32
|19
|6
|7
|74-36
|63
|
5
|Боруссия Д
|32
|17
|9
|6
|64-40
|60
|
6
|Айнтрахт Ф
|32
|11
|12
|9
|48-47
|45
|
7
|Фрайбург
|32
|11
|8
|13
|43-55
|41
|
8
|Хоффенхайм
|32
|11
|7
|14
|56-64
|40
|
9
|Аугсбург
|32
|10
|9
|13
|49-57
|39
|
10
|Хайденхайм
|32
|9
|11
|12
|45-53
|38
|
11
|Вердер
|32
|10
|8
|14
|43-52
|38
|
12
|Вольфсбург
|32
|10
|7
|15
|40-51
|37
|
13
|Боруссия М
|32
|7
|12
|13
|55-62
|33
|
14
|Бохум
|32
|7
|12
|13
|41-65
|33
|
15
|Унион Б
|32
|8
|6
|18
|29-54
|30
|
16
|Майнц
|32
|5
|14
|13
|33-50
|29
|
17
|Кельн
|32
|4
|12
|16
|24-54
|24
|
18
|Дармштадт
|32
|3
|8
|21
|30-76
|17
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
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13 тур
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15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
|3.05
|21:30
|
Хоффенхайм – РБ Лейпциг
|1 : 1
|4.05
|16:30
|
Боруссия Д – Аугсбург
|5 : 1
|4.05
|16:30
|
Штутгарт – Бавария
|3 : 1
|4.05
|16:30
|
Вердер – Боруссия М
|2 : 2
|4.05
|16:30
|
Вольфсбург – Дармштадт
|3 : 0
|4.05
|19:30
|
Кельн – Фрайбург
|0 : 0
|5.05
|16:30
|
Унион Б – Бохум
|3 : 4
|5.05
|18:30
|
Айнтрахт Ф – Байер
|1 : 5
|5.05
|20:30
|
Хайденхайм – Майнц
|1 : 1
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Гарри Кейн
Бавария
|36
|
|
Серу Гирасси
Штутгарт
|25
|
|
Лоис Опенда
РБ Лейпциг
|24
|П
|
|
Алехандро Гримальдо
Байер
|13
|
|
Лерой Сане
Бавария
|11
|
|
Ян-Никлас Бесте
Хайденхайм
|11
|И
|К
|Ж
|
|
Максенс Лакруа
Вольфсбург
|26
|2
|2
|
|
Матей Маглица
Дармштадт
|24
|2
|7
|
|
Тута
Айнтрахт Ф
|28
|1
|1
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