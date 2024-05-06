Натан Аке назвал фантастической игру Холанна в матче с «Вулверхэмптоном»

Защитник «Манчестер Сити» Натан Аке прокомментировал игру форварда команды Эрлина Холанна в матче с «Вулверхэмптоном» (5:1). В этой встрече норвежец забил 4 гола.

«Холанн был в ударе и забил несколько очень важных голов, что позволило нам чувствовать себя комфортно. Этот парень — настоящий бомбардир, его игра была фантастической», — цитирует Аке City Xtra.

23-летний норвежец лидирует в списке лучших бомбардиров АПЛ с 25 забитыми мячами, опережая Коула Палмера («Челси») и Александра Исака («Ньюкасл»), отличившихся по 20 раз.