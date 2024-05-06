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Лаутаро Мартинес восхитился качествами Лионеля Месси

Виктория Кравченко
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Нападающий «Интера» Лаутаро Мартинес рассказал, что думает о форварде американского клуба «Интер Майами» Лионеля Месси. Футболисты являются друзьями.

«Даже на тренировках кажется, будто он занимается совершенно другим видом спорта. Он придумывает вещи, которые ты никогда и нигде не видел. Он настоящий зверь, он никогда не хочет проигрывать», — цитирует Мартинеса журналист Ди Марцио на сайте.

36-летний аргентинец перешел в «Интер Майами» минувшим летом. За это время он принял участие в 24 матчах во всех турнирах, забил 22 гола и сделал 11 результативных передач.

На данный момент «Интер Майами» с 24 очками за 12 матчей занимает первое место в турнирной таблице МЛС.

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Источник: Криштиану Роналду может перейти в «Интер Майами»

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