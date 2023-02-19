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Сегодня, 19:37

Ари назвал российских девушек самыми красивыми в мире

Алина Савинова
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Бывший форвард нескольких клубов РПЛ Ари считает российских девушек самыми красивыми в мире.

«Согласен ли я, что в России самые красивые девушки в мире? Ох, это хороший вопрос. Если их сравнивать с девушками из Бразилии, например, я думаю, что в России красивых больше. Что касается в мире — думаю, да, самые красивые в России», — приводит «РБ Спорт» слова Ари.

В 2010 году Ари стал игроком «Спартака», а затем играл за «Краснодар» и «Локомотив». В 2018-м футболист получил российский паспорт. За национальную команду России он провел 2 матча.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/ari-v-rossii-samy-e-krasivy-e-devushki-v-mire/
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 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
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 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
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8
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 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
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 Урал 17 6 3 8 21-28 21
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 Факел 17 1 10 6 21-33 13
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 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
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