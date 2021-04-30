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Россиянин забил три гола в матче чемпионата Дании

21:29
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«Хорсенс» сыграл вничью с «Вайле» в матче 28-го тура чемпионата Дании. Встреча завершилась со счетом 3:3.

По ходу второго тайма гостям удалось отыграться со счета 0:3 благодаря хет-трику российского нападающего Германа Онугха, права на которого принадлежат «Краснодару». Форвард «Вайле» забивал голы на 63-й, 84-й и 90-й минутах встречи.

Ранее Онугха выступал за пензенский «Зенит», «Волгарь», «Тамбов» и «Краснодар». Его аренда в «Вайле» истекает летом 2021 года.

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