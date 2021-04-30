Россиянин забил три гола в матче чемпионата Дании
«Хорсенс» сыграл вничью с «Вайле» в матче 28-го тура чемпионата Дании. Встреча завершилась со счетом 3:3.
По ходу второго тайма гостям удалось отыграться со счета 0:3 благодаря хет-трику российского нападающего Германа Онугха, права на которого принадлежат «Краснодару». Форвард «Вайле» забивал голы на 63-й, 84-й и 90-й минутах встречи.
Ранее Онугха выступал за пензенский «Зенит», «Волгарь», «Тамбов» и «Краснодар». Его аренда в «Вайле» истекает летом 2021 года.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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