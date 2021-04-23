Легендарный режиссер спортивного телевидения СССР Ян Садеков, ставший героем «Разговора по пятницам», рассказал, какие были ограничения на ТВ при председателе Гостелерадио Сергее Лапине.

— Женщинам запрещалось выходить в эфир в брюках. А мужчинам — без галстука и пиджака. Никакой бороды.

— Глупость?

— Полная! Разве важно — с бородой ты или без? Лишь бы голова работала. И за русским языком следил. Как раз в лапинские времена мне однажды пришлось сидеть в аппаратной полуголым.

— Что случилось?

— Перетурина спасал. Он должен был комментировать матч из-за рубежа. Под «картинку». Поскольку в кадре появляться не планировал, надел водолазку и куртку. А дальше форс-мажор. Матч из-за жуткого ливня надолго задерживался, нужно было выйти в эфир, объяснить зрителям, что происходит. Собрали Володе одежду с миру по нитке: кто-то дал ему пиджак, а я — белую рубашку и галстук.

(Юрий Голышак, Александр Кружков)

Полностью интервью Яна Садекова