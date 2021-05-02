TN: Марадона мог умереть из-за халатности врачей

Бывший футболист сборной Аргентины Диего Марадона мог умереть из-за халатности врачей, сообщает TN.com.ar.

По информации источника, медицинская комиссия, которая расследует смерть Марадоны, пришла к выводу, что действия медиков, которые работали с аргентинцем, являются «неадекватными, неразумными и несовершенными». Сообщается, что у аргентинца были бы более высокие шансы на выживание в случае, если бы он был своевременно госпитализирован и находился среди квалифицированных врачей. Отмечается, что Марадона начал умирать за 12 часов до официально установленного времени смерти и подавал недвусмысленные признаки агонии, но эти признаки были проигнорированы врачами, работавшими с ним.

В данный момент расследование причин смерти Марадоны продолжается, под следствием находятся семь человек: личный врач легендарного футболиста, психиатр, психолог и четыре медсестры.

Марадона скончался 25 ноября 2020 года в возрасте 60 лет из-за острой сердечной недостаточности, которая привела к отеку легких.