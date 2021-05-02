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TN: Марадона мог умереть из-за халатности врачей

12:23
Диего Марадона. Фото Action Images
Диего Марадона. Фото Action Images
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Бывший футболист сборной Аргентины Диего Марадона мог умереть из-за халатности врачей, сообщает TN.com.ar.

По информации источника, медицинская комиссия, которая расследует смерть Марадоны, пришла к выводу, что действия медиков, которые работали с аргентинцем, являются «неадекватными, неразумными и несовершенными». Сообщается, что у аргентинца были бы более высокие шансы на выживание в случае, если бы он был своевременно госпитализирован и находился среди квалифицированных врачей. Отмечается, что Марадона начал умирать за 12 часов до официально установленного времени смерти и подавал недвусмысленные признаки агонии, но эти признаки были проигнорированы врачами, работавшими с ним.

В данный момент расследование причин смерти Марадоны продолжается, под следствием находятся семь человек: личный врач легендарного футболиста, психиатр, психолог и четыре медсестры.

Марадона скончался 25 ноября 2020 года в возрасте 60 лет из-за острой сердечной недостаточности, которая привела к отеку легких.

Дополнительная информация:

https://tn.com.ar/deportes/botin/2021/04/30/filtraron-un-anticipo-de-los-resultados-de-la-junta-medica-que-explica-como-murio-maradona-inadecuado-deficiente-y-temerario/

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