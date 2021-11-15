Принц Иордании попросил проверить пол игрока женской сборной Ирана после поражения команды

Президент Федерация футбола Иордании (JFA) Али бин аль-Хусейн, сын короля Иордании Хусейна и один из вице-президентов ФИФА обратился в Азиатскую футбольную конфедерацию (AFC) с просьбой проверить пол одного из игроков женской сборной Ирана, сообщает Daily Sabah.

«С учетом доказательств, предоставленных Федерация футбола Иордании, и важности турнира мы просим Азиатскую футбольную конфедерацию инициировать открытое расследование, которое проведет группой независимых медицинских экспертов. Нужно выяснить, имеет ли право данный игрок и другие члены команды выступать, учитывая, что у женской сборной Ирана есть история гендерных проблем и допинга», — говорится в письме.

25 сентября женская сборные Ирана одержала победу над командой Иордании (0:0, по пенальти — 4:2) в матче отборочного турнира Кубка Азии и вышла в финальную часть турнира. После встречи у Иордании возникли сомнения, что один из игроков является женщиной.